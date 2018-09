Tati peleaba el primer lugar y sufrió una caída

Una caída en la vuelta 7 cuando peleaba por el primer lugar, dejó al piloto formoseño José Tati Galli sin poder sumar puntos en la fecha 7 del Superbike Argentino en la categoría Stocbicke 1000 realizada en el Autódromo Rosamonte de Posadas, Misiones, “Todo sirve de experiencia, me caí peleando los primeros puestos; por suerte fueron sólo golpes y no afectó al tobillo que veníamos de una esguince. Ahora hay que pensar en la fecha de La Pampa y posteriormente en la fecha doble que sería la última del año”, dijo Tati. Las semanas previas a la carrera no había sido de las mejores para Tati que entrenando en Concordia se cayó y sufrió una severa esguince de tobillo derecho por lo cual debió cortar 15 días antes la preparación de cara a Misiones y dedicarse exclusivamente a la recuperación del tobillo, “voy a largar como sea”, había dicho durante los días de rehabilitación. Y fue así que llegó hasta la tierra colorada, con la intención de acortar puntos con el primero y el segundo en la tabla general y volver a posicionarse en el podio de la elite del motociclismo argentino. Además, con el incentivo de que familiares y amigos viajaron de sorpresa a ver en vivo la carrera de Tati, “Agradezco a la gente de Formosa que fue a alentarme y al público, agradecidos a todos, los sponsor, a Boggiano, la familia y amigos. Se asustaron un poco con la caída pero por suerte no pasó a mayores, sólo algunos golpes y el tobillo no se vio afectado por la caída”, dijo Galli. Las tandas de pruebas durante el sábado por la mañana dejaban a Galli entre los mejores tiempos ya que en la primera salida realizó el segundo mejor tiempo (1:09:203), posteriormente hizo el primero (1:08:059) y finalmente en la tercera pruebas quedó cuarto (1:08:307) lo cual dejaba abiertas las puertas a poder contar con una buena clasificación en un circuito que lo vio entrenar dos veces en lo que va de la temporada. Es así que salió a la tanda de clasificación el sábado por la tarde realizando el segundo mejor tiempo (1:07:358) a sólo 0.404 milésimas de segundo de Juan Zarate que clasificó primero y es el puntero del Campeonato. Y tres puestos por delante del segundo en la general, Walter Páez. Ya el domingo, tuvo una buena largada que lo dejó por delante de Zarate, “Largamos bien, me pongo primero, Zarate venía atrás mío y después de dos vueltas erró un cambio y me pasa en la recta principal sacándome una buena diferencia”, explica Galli. Agregando que “En la cuarta o quinta vuelta me acerco de nuevo y en la séptima vuelta en una curva rápida me le acerco todo, no se si fueron los frenos, o erre un cambio pero me pase de largo y me fui a la leca, se trancó la moto y me caí con la mala suerte que dos vueltas antes se había caído también el que esta segundo –Páez- en el Campeonato lo cual si terminaba la carrera adelante iba a estar segundo en el torneo”. Pero, “Todo sirve de experiencia, me caí peleando los primeros puestos y fueron sólo golpes”. La próxima fecha será en La Pampa en el Autódromo Toay Toay, en tanto que luego de esa la intención es realizar una fecha doble para cerrar el Campeonato y el escenario será La Rioja o nuevamente Termas de Río Hondo.