Se probó en Pro

El piloto del Superbike Argentino, José Tato Galli, realizó el pasado fin de semana una serie de pruebas en el circuito de Concordia en la provincia de Entre Ríos con la particularidad de que durante el domingo, los organizadores del track day, decidieron realizar también una carrera de la cual el formoseño formó parte en la categoría Pro con buenos resultados. Con la cabeza puesta en el Toay Toay de La Pampa el fin de semana del 27 y 28 de octubre para disputar la octava fecha en la categoría Stock 1000 cc., Tati busca su mejor forma entrenando en pista lo máximo posible mas aun teniendo en cuenta que peleará en las dos últimas carreras poder finalizar entre los tres primeros en el Campeonato. Este fin de semana pasado viajó hasta Concordia, donde por segunda ocasión probó en dicho escenario; durante el sábado, realizando pruebas libres, perfeccionado su postura sobre la moto y por supuesto delineando detalles en la moto junto al equipo TRH en cada parate del entrenamiento. Ya el domingo, fue momento de poder de alguna manera competir; si bien no por los puntos, desde la organización se acordó realizar una carrera, con clasificación incluida a la cual el formoseño no dejó pasar la oportunidad pero no lo hizo en su categoría habitual son que se animó a mas y tras darle la confianza el equipo, probó en Pro, el mas alto nivel. Y no fue una mala decisión en pos de continuar sumando experiencia y conocimientos contra pilotos de mayor recorrido; en la clasificación se ubicó en el tercer lugar mientras que en la carrera también supo mantener ese puesto y concluir el evento en el podio. La próxima carerra será en La Pampa, Tati llegará en el tercer lugar de la tabla general con intenciones de darle alcance al segundo en las posiciones; mientras que posterior a esa carrera, el torneo se cerrará en una pista aun por definir, podría ser La Rioja o Termas de Río Hondo, pero lo confirmado es que en esa última de la temporada será de puntaje doble.