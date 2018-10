Buen debut ocn nuevo equipo

En el debut del Bravo Racing en Top Race Series, el piloto formoseño giro en gran ritmo y terminó octavo en la carrera dominical, aunque una penalización lo relegó al décimo puesto. Bajo un clima agradable en el Autódromo Jorge Ángel Pena de la Ciudad de San Martín, Facundo Santos largó su primera carrera como piloto y dueño del equipo Bravo Racing en noveno lugar.

El oriundo de Formosa mostró un muy buen ritmo desde un comienzo y luchó entre el pelotón, en un circuito donde es difícil lograr sobrepasos. Santos se mostró firme y logró alcanzar la octava posición a mediados de la competencia y luego pudo defenderla de gran manera hasta el final, pese a que el ingreso del auto de seguridad acortó las distancias. Sin embargo, minutos después de la finalización de la carrera, los comisarios deportivos decidieron penalizar a Santos por una maniobra peligrosa contra un rival, relegándolo a la décima posición, que igualmente no empaña el buen desempeño de todo el fin de semana. Esta nueva etapa tuvo un inicio esperanzador y el próximo desafío para Facundo Santos y el Bravo Racing será el 11/11, en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. Facundo Santos: “Arrancamos con el pie derecho. El resultado hoy es anecdótico, porque lo principal era dar todas las vuelta y que el auto terminara entero. Objetivo cumplido. Además, fuimos mejorando tanto en la performance como yo y eso es en base al buen trabajo del equipo y del ingeniero Juan Bouvier, a quienes estoy muy agradecido por todo lo hecho el fin de semana. No tengo más que palabras de agradecimiento para mi familia y los sponsors que me apoyaron en esta idea de tener equipo propio. Ya nos vamos pensando en La Plata y en seguir progresando.”