Tati lesionado y sin carrera

El próximo fin de semana se realizará la octava fecha del Supebike Argentino y en esta oportunidad no podrá ser de la partida el piloto formoseño José Tati Galli quien se encuentra actualmente en la tercera posición en la elite del motociclismo argentino en la categoría Stock 1000 cc. Pero que debido a una lesión en el tobillo deberá perderse la carrera y de operarse deberá decirle adiós a esta su primera temporada en el Campeonato. Las expectativas e ilusiones de Tati de poder estar en el Toay Toay de La Pampa para la próxima carrera y pelear el segundo lugar en el torneo se fueron esfumando con el correr de los últimos días; la lesión en el tobillo derecho le dijo basta y es así que el piloto decidió bajarse de la próxima carrera y quizás, dependiendo de lo que dicten los médicos, podría también dejar el Campeonato en el mejor de la temporada para El. Hoy, Tati se encuentra en Buenos Aires en donde está siendo atendido por especialistas en el Hospital Italiano y dependiendo de lo que le digan podría operarse o no de la zona afectada que recordemos había sido lesionada durante un entrenamiento en Concordia, Entre Ríos, previo a la carrera de Misiones y posteriormente, siempre con la dolencia a cuestas pero con todas las ganas de no decir basta, volvió a entrenar en Concordia, inclusive en una categoría superior y a su vuelta a Formosa, acudió una vez mas al médico en donde le dijeron que la lesión no era la pensada en un momento –esguince de tobillo- y si podría ser una fractura por la cual recomendaron al piloto dejar automáticamente todo tipo de actividad deportiva. En medio de todo esto, Galli continuaba con todo tipo de actividad, claro con el dolor en cada subida a la moto pero con el optimismo de que pueda pasar pronto y así poder pelear el torneo hasta el final; situación esta última que lo tenía entre los tres primeros lugares del torneo recordando que este año fue su debut en la especialidad ante pilotos de mayor trayectoria y experiencia. Como cada deportista que llega a esta instancia de dejar el torneo antes de su finalización, Tati no escondió su malestar y a la vez recordó a cada una de las personas que lo vienen acompañando durante toda la temporada, desde su equipo TRH Racing hasta sus familiares y amigos quienes en cada momento le demostraron su apoyo recordando inclusive que luego de haber obtenido su primer podio, realizaron en conjunto una bienvenida sorpresa con banderas sobre la Ruta 11 para recibirlo. Ahora todo dependerá de lo que digan los especialistas y a partir de ahí Tati verá que hacer, operarse en caso de ser necesario o parar por lo que resta del torneo y ponerse bien para la próxima temporada sabiendo que dio todo hasta la fecha anterior aun con cierto dolor sobre su tobillo derecho y eso le permitió poder ganarse la confianza del equipo TRH Racing y por supuesto el respeto de los pilotos del certamen.