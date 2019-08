Stefi profesional en Boca

La formoseña Estefania Palomar –a la derecha del hombre de remera negra- se convirtió en nueva jugadora del club Boca Juniors, firmando de esta manera su primer contrato en una era del fútbol femenino donde cada vez son mas los equipos profesionales. Con solo 16 años es una de la grandes promesas del fútbol femenino. Estefi ya está en el Centro de Entrenamiento de Ezeiza.JUGÓ EN: Galo Mareco, Deportivo Venezuela, Chacra 8, Patria, Rebeldes, Lucio Sport, Selección Formoseña. INVITADA EN: CHACO FOR EVER, SAN LORENZO, GUARANI DE IBARRETA. Futsal jugó en: Galo Marco, Deportivo Venezuela, Fibrofor, Estudiantes, Las Ladies, Candys, Fátima, Selección Sub 15. En total fueron 21 jugadores las que firmaron contrato profesional, siendo Boca Juniors el club que más futbolistas profesionales tiene de toda la Primera División de AFA. Además, no se descarta que haya más de cara a un futuro cercano, ya que se empieza a pensar en un proyecto que incluya inferiores o algún tipo de proceso formativo. Esta selección fue realizada por el entrenador Christian Meloni y por Pablo Jerez, quien se sumó a la Secretaría Técnica para ayudar a Nicolás Burdisso en esta disciplina. Las primeras jugadoras en sentar su vínculo formal con el club fueron las arqueras Abigail Chaves, Laurina Oliveros y Dulce Tortolo; las defensoras Julieta Cruz, Noelia Espíndola, Julieta Gergo, Cecilia Ghigo, Ludmina Manicler y Eliana Stábile; las volantes Lorena Benítez, Camila Gómez Ares, Florencia Quiñones, Fabiana Vallejos y Constanza Vázquez; y las delanteras Micaela Cabrera, Clarisa Huber, Andrea Ojeda, Estefanía Palomar, Fanny Rodríguez, Yamila Rodríguez y Carolina Troncoso.