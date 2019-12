Debut de Urbieta en el fútbol profesional

La formoseña Constanza Urbieta debutó el pasado lunes con la camiseta de Defensores de Belgrano que compite en la máxima categoría de la Liga profesional femenina del fútbol argentino. Sumó minutos en la derrota de su equipo ante Rácing Club de Avellaneda. Constanza nos dejó sus sensaciones al respecto. “Fueron solo tres entrenamientos y me pusieron a jugar en primera. La verdad que me sorprendió para bien”, comentó. “Acá (Buenos Aires) comencé a jugar al fútbol cinco con chicas de la Universidad del Salvador. Comencé en un torneo amateur, me gustó muchísimo y seguí transitando ese camino que me gustó”, El debut llegó en un momento histórico para el fútbol femenino, ya que este año la AFA, tras el reclamo incansable de las jugadoras, estableció la Liga Profesional de Fútbol Femenino. A partir de esa apertura, ellas también comenzaron a ser televisadas y sus clubes a recibir mayor presupuesto, entre otros beneficios. Urbieta no jugaba al fútbol cuando vivía en Formosa, recién descubrió esta pasión en 2017 cuando se instaló en la ciudad de Buenos Aires para estudiar Ciencias Veterinarias. Además, señaló que “un entrenador que tuve hace mucho tiempo me recomendó a Defensores de Belgrano, después fueron a verme jugar y ahí me invitaron para comenzar a practicar”. “Primero, dudaba un poco, el salir de amateur a algo profesional y que te digan que en tres días vas a jugar en primera es fuerte. Encima cumplieron lo dicho, fue un poco loco”, agregó. La jugadora aseguró que sus otras compañeras del fútbol amateur también tienen las condiciones para desempeñarse “tranquilamente” en un torneo profesional. Por último manifestó: “es muy histórico todo, que ahora el fútbol femenino también profesional, que se trasmita en la tele y me siento muy emocionada”.