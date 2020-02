Tres formoseños para los Yacaré

Los jugadores formoseños Santiago Álamo, Agustín Espínola -foto- y Gastón Navas fueron citados por el seleccionado de seven de Paraguay para formar parte del primer Circuito del World Rugby Challenger Series a realizarse en Viña del Mar el 15 y 16 de febrero y que otorgará plazas para una segunda instancia a realizarse en Hong Kong donde en ese torneo uno se clasificará al World Rugby Seven donde juegan las grandes potencias. Son 16 equipos, clasifican 8, y Paraguay está en el grupo C junto a Alemania, Italia y Uganda. Álamo y Espínola son ex Aguará y Navas ex Ñandupé.