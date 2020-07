Buen debut de Giménez en la MLS

Primer partido como titular del Tonga y tras el tiro de esquina llegó la victoria de su equipo 2 a 1 sobre Seattle Sounders. El formoseño ex Vélez debutó en la MLS is Back con una gran actuación y con el pase para el 2-1 de su equipo en la victoria ante el conjunto de Nicolás Lodeiro. A comienzos de marzo, el ex volante de Vélez firmó el acuerdo, se despidió de Gabriel Heinze -por entonces entrenador del Fortín- y luego de armar las valijas, aterrizó en Estados Unidos para ser presentado como flamante refuerzo del Chicago Fire. Incluso días después de su arribo tuvo algunos minutos en cancha en el empate de su equipo 1 a 1 ante Luego de un largo tiempo de incertidumbre y confinamiento, el Tonga volvió a tener acción y la rompió. Esta vez jugando desde el inicio, la Máquina Roja superó 2 a 1 al Seattle Sounders, el vigente campeón del certamen estadounidense y donde se desempeña el ex Boca Nicolás Lodeiro.