El judo formoseño en Campus Nacional

Culminó el Campo Nacional de Entrenamiento Infantil 2017, organizado por la Confederación Argentina de Judo y realizado en Sta María de Punilla-Córdoba-del 19 al 22 de enero. El mismo estuvo a cargo del Maestro Gustavo Diez, con una extraordinaria participación de niños de toda el pais. Por Formosa participaron tres judokas: Galo Villavicencio, Tiago Parada y Alma Rivas, bajo la Dirección Técnica del Prof. Juan Vargas. Finalizado el último Tope, Galo y Tiago (Academia Municipal de Pirané) clasificaron en el Primer lugar de sus Categorías Sub 13, y Alma (Academia de Judo AME), en el Segundo puesto de la Categoría Sub 15), realizando de ésta manera, una muy buena perfomance. Las actividades del Campo consistieron en intensos entrenamientos, testeos físicos y Topes Evaluativos, con miras a conformar los futuros seleccionados argentinos de las Categorías Sub 13 y Sub 15, para los Campeonatos Sudamericanos y Panamericanos del presente año.