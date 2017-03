Actualización reglamentaria en Judo

En el Centro de Entrenamiento de la Federación Formoseña de Judo, se realizó un Seminario de Actualización para Árbitros, Entrenadores y competidores, a cargo del Director de Arbitraje de la Federación, el Profesor Julio Alberto Retamozo Peña. Los detalles de las nuevas Reglas se realizó con proyecciones de imágenes y una explicación muy detallada por parte del Prof. Peña que fue respondiendo todas las consultas realizadas. ARBITROS Y JUECES  Habrá un Jurado de la I.J.F en cada área de competencia que intervendrá en los casos que considere necesario.  Este Jurado I.J.F, al igual que los Árbitros, deberá ser de diferentes nacionalidades a los competidores en cuestión sobre el tatami. No hay proceso de apelación para los entrenadores, sin embargo podrán acercarse al Jurado de mesa para observar el motivo por el cambio de decisión.  El Jurado de la I.J.F solo intervendrá en caso de producirse un error que requiera rectificación.  La intervención del Jurado y cualquier cambio de decisiones a los árbitros, solo se producirá en circunstancias excepcionales. El Jurado I.J.F solo intervendrá cuando lo considere necesario. SALUDO  Al inicio y al Final de cada combate el árbitro debe asegurarse de que los competidores efectúen o realicen de forma correcta la ceremonia del saludo (solo es obligatorio el saludo dentro del área de combate) DURACIÓN DE LOS COMBATES:  Tanto los combates de Hombres como de mujeres serán de cuatro (4) minutos. Esto se hace para respetar la paridad de género como lo deseaba el COI y la lucha por la unidad del tiempo para el evento olímpico mixto. EVALUACIÓN DE LAS PUNTUACIONES:  Ahora sólo habrá Ippon y Waza-ari.  El valor de Waza-ari incluye los mismos criterios usados para dar Yuko en el pasado.  Los Waza-ari no se sumaran. Dos Waza-ari ya no son el equivalente de un Ippon. INMOVILIZACIONES (OSAE KOMI):  Waza-ari 10 segundos, Ippon 20 segundos PUNTUACIÓN TÉCNICA  En tiempo reglamentario, un combate sólo puede ser ganado por una puntuación o resultados técnico (Waza-Ari o Ippon). Una penalidad o penalidades no decidirá al ganador de un combate, excepto si es por Hansokumake (directo o acumulativo). PENALIDADES:  Ahora hay solo tres Shido, en lugar de los anteriores cuatro. Para continuar viendo las nuevas indicaciones hacer clic acá