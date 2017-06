El Tierra del Sol a puro éxitos

Con gran éxito se desarrolló la XXVII Edición del Encuentro de la Amistad del Judo Tierra del Sol en las instalaciones del Estadio Centenario, con la presencia de 21 Instituciones de Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia. Participaron: de ARGENTINA: Chaco, Escuela Municipal de Pirané, Academia de Judo UPCN, Club Regatas Corrientes, Judo Villa Angela, Circulo Juvenil de Tucuman, Asociación Correntina de Judo, Soralen Judo de Misiones, Sindicato Vial de Formosa, Academia GoshinRyu de Clorinda, Hogar Escuela Don Bosco de Formosa, Deportivo Comercio Santa Sylvina, Judo Cas Club Guemes, Sociedad Italiana de Salta, y la Academia de Judo AME, organizadora del evento. De BRASIL: Nico Judo de Ponta Pora, Instituto Silvio Rosa de Bonito, Maracaju Clube de Maracaju y A.C.J. de Dourados. De PARAGUAY: Club Deportivo Puerto Sajonia. Y de BOLIVIA: Judo Eishoji de Cochabamba. El evento se desarrolló sobre tres Areas de Competencia y en tres jornadas: el día Viernes por la tarde estuvieron Promocionales (9 y 10 años) y la presencia de 80 judokitas en Masculino y Femenino que son niños entre 5 y 8 años, quienes hicieron juegos de recreación y de competencia, sin señal de victoria, para luego ser premiados con sendas Medallas Doradas todos los participantes. Por la noche, se realizó el Entrenamiento Internacional que estuvo a cargo del Prof. Nicodemos Filgueira Junior, uno de los mejores Técnicos de Brasil. El día Sábado por la mañana, se largaron las Categorías Sub 13, Sub 15 y Kyus Novicios Mayores y por la tarde la Sub 18 y Senior. En la Ceremonia de Apertura, previo a las dos últimas categorías, se entregaron, como es tradicional Obsequios a todos los D. Técnicos, Arbitros, Delegados y Autoridades y luego, el Sorteo de Regalos para todos los competidores. En ésta oportunidad, se entregaron Diplomas de Graduación de Danes (Cinturones Negros), de Primer Dan a David Gomez y Melisa de los Santos y de Cuarto Dan a Carlos Andres Schulz. Los resultados de la competencia fueron los siguientes: PROMOCIONAL MASCULINO: 28 kg. 1° TiagoMartinez (I.Rosa), 2° IvanGomez (D Bosco), 3° Bautista Carriegos (D Bosco) y Brian torres (D Bosco). 30 kg. 1° Luan Esquivel (Maracaju), 2° Juan Lopez (Pirane), 3° Juan Bogarin (Sajonia) y Mario Castro (Upcn), 33 kg. 1° Fabricio Romano (Tucuman), 2° Leandro Alloi (Upcn), 3° Juan Peñalba (Comercio). 36 kgs. 1° TobiasSengher (Chaco),2° Juan Cabrera (Upcn), 3° B enjamin Rojas (Vial) y Tomas Diaz (Chaco). 40 kg. 1° Gustavo Cañete (Upcn), MaximoCortese (Ame), 3° Fabricio Sanchez (Sajonia). 45 kg. 1° Augusto Rodriguez (Upcn). Mas 45 kg. 1° Eliseo Adrian (Upcn), 2° Vitor Lima (Nico), 3°Nahuel Medina (Vial). PROMOCIONAL FEMENINO: 28 kg. 1° LuanaRamirez (Ame), 2° Zaira Vargas (As.Correntina), 3° Ana Paula Farias (Ame). 30 kg. 1° BianccaMobilio (Upcn), 2° Maria Cunha (Nico). 33 kg. 1° Abril TorrezAhrens (Ame), 2° Naomi Garat (Chaco), 3° Emilia Caballero (Vial), y Maria Sosa (Sajonia). 36 kg. 1° Adara Baez (Chaco), 2° Nahiara Pereira (Upcn), 3° Micol Silva (Chaco). 40 kg. 1° Maria Clara Rodriguez (Maracaju), 2° Iara Diaz (Chaco). Mas 45 kg. 1° Morena Ruiz Diaz (Vial), 2° Martina Rodriguez (Upcn). INFANTIL “A” MASCULINO: 31 kg. 1° Santiago Mileguir (Tucuman), 2° Galo Villavicencio (Pirane), 3° Facundo Gomez (D Bosco). 34 kg. 1° BenjaminBasualdo (Pirane), 2° MaximoVillalba (Upcn), 3° Jesus Aguirre (V Angela). 38 kg. 1° Ybber de Souza (I. Rosa), 2° Bautista Goycochea (Upcn), 3° Mario Recalte (Maracaju) y Fabricio Jara (Vial). 42 kg. 1° Tiago Parada (Pirane), 2° Eduardo Vieira (Maracaju), 3° Franco Gimenez (Vial). 47 kg. 1° Franco Sanchez (Chaco), 2° MaximoTomasi (Upcn), 3° Franco Alloi y Emanuel de Lima (I Rosa). 52 kg. 1° Alejandro gomez (Pirane), 2° Mariana Zaracho (Regatas), 3° Enzo Karpinchuk (Upcn ) y Fernando Diaz (Comercio). Mas 52 kg. 1° Joao VitorPeres (maracaju), 2° Alejandro Rafaniello (Upcn). INFANTIL “A” FEMENINO: 31 kg. 1° Martina Peña (Vial). 34 kg. 1° Paula Ramirez (Ame). 38 kg. 1° Milagros Sezella (Upcn). 42 kg. 1° LoivaLLopes (Nico), 2° sofia Medina (Vial), 3° Micaela Falcon (Regatas). 47 kg. 1° Camila Perez (Ame). 52 kg. 1° Florencia Halier (As.Correntina). Mas 52 kg. 1° Iara Cabral (Maracaju). 2° Claudia Espinoza (Vial), 3° Agostina Aranda (Upcn) y Gabriella Brito (Nico). INFANTIL “B” MASCULINO : 44 kg. 1° Felix Astorga (Regatas), 2° Gabriel Lezcano (Nico), 3° Lucas Gonzalez (GoshinRyu). 48 kg. 1° Alexandre Carvalho(Maracaju), 2° Jose Rafaniello (Upcn), 3° Miguel Gomez (Goshinryu) y BenjaminGuzman (Chaco). 53 kg. 1° Valentino Cabral (V Angela), 2° JoaquinBenitez Vega (Ame), 3° AgustinDrobec (Comercio) y Fabricio Herrera (Comercio). 58 kg. 1° Fabricio Vera (Ame), 2° Giuliano Angelini (Ame), 3° Thomas Von Gasenapp (Sajonia) y Franco Sosa (Pirane). 64 kg. 1° Gregorio Tribosky (V Angela), 2° Jonathan Barrios (Chaco), 3° Alysson Duarte (Nico) y Rodrigo Insaurralde (Regatas). Mas 64 kg. 1° Facundo Torales (GoshinRyu), 2° Bruno Marques (Maracaju), 3° Jeremias Ahumada (Comercio) y KaueBenitez (Dourados). INFANTIL “B” FEMENINO: 36 kg. 1° Ana Vallarino (Regatas), 2° Luciana Ramis (Upcn). 40 kg. 1° Ana Fernandez (Nico), 2° Ailen Caballero (Pirane). 44 kg. 1° Prieto Monserrat (GoshinRyu), 2° AgostinaGonzalez (Comercio), 3° Guadalupe Silva (As.Correntina). 48 kg. 1° JaquelinBaez (Chaco), 2° Camila Fernandez (_Chaco), 3° Rocio Godoy (GoshinRyu) y Luciana Cabrera (Chaco). 53 kg. 1° Oriana Romero (As. Correntina), 2° Luciana Peña (Vial). 58 kg. 1° Micaela Lopez (Pirane), 2° Romina Billordo (Chaco), 3° DaianaRamirez (As.Correntina). 64 kg. 1° Yasminrossatto (Nico), 2° Mariana Drebs (Maracaju), 3° Luz Oviedo (Regatas) y RocioYardin (Regatas). Mas 64 kg. 1° Alexandra Quintana (Chaco). KYU NOVICIO:60 kg. 1° Joferman Barros (Nico), 2° JefersonMartins (Nico), 3° Fabricio Perez (Ame) y Joel Ramirez (As.Correntina). 66 kgs. 1° Enzo Galeano (D Bosco), 2° Ivo Maidana (Ame), 3° Facundo Cabañas (Regatas) y Luis Salinas (Nico). 73 kg. 1° IvanEspindola (As.Correntina), 2° Lautaro Insaurralde (Regatas). 81 kg. 1° Alexandre Mota (Nico), 2° RamonReviglio (Chaco), 3° Cristian Zapata (Ame). 90 kg. 1° Jorge Gonzalez (As.Correntina), 2° IvanUliambre (Upcn). 100 kg. 1° Luis Rodriguez (Soralen), 2° Miguel Sengher (Chaco), 3° Juan Leguizamon (Chaco) y Paulo Roberto Machado (Maracaju). Mas 100 kg. 1° EvandroBenitez (Dourados). SUB 18 MASCULINO:55 kg. 1° JefersonMartins (Nico), 2° Isidro Llopis (Nico), 3° Lucas Fernandez (Chaco) y Pedro Salinas (Nico). 60 kg. 1° Lucas Zalazar (Chaco), 2° Michel Peloso (Chaco), 3° Maximiliano Santa Cruz (Chaco) y Nahuel Insaurralde (Regatas). 66 kg. 1° Ivanllopis (Nico), 2° Giovane Cano (Dourados), 3° Agustin Suarez (Chaco) y Tobias Cabrera (Upcn). 73 kg. 1° Gabriel Ahrens (Ame), 2° Lautaro insaurralde (Regatas). 81 kg. 1° Matias Baez (Chaco), 90 kg. 1° Jorge Escalante (Comercio). Mas 90 kg. 1° Luis Rodriguez (Soralen). SUB 18 FEMENINO:44 kg. 1° Valeria Viera (Vial), 48 kg. 1° Karen Bunjhamer (V Angela), 2° Maria Paula Soto (Regatas). 57 kg. 1° Cinthia Lodi (Comercio). 63 kg. 1° Roberta Azambuja (Nico), 2° Brisa Herrera (V Angela), 3° Adelaida Gimenez (Pirane) y Maria Suarez (Chaco). 70 kg. 1° Denise Aguirre (V Angela), Mas 70 kg. 1° Maria Da Silva (Nico). SENIOR MASCULINO: 66 Kg. 1° IvanLlopis (Nico), 2° Gonzalo Navarro (Tucuman), 3° Daniel Viera (Ame) y Eugenio Buyatti (Regatas). 73 kg. 1° Nicolas Astorga (Regatas), 2° Gaston Gonzalez (Regatas), 3° Gabriel Céspedes (Ame), y Gabriel Ahrens (Ame). 81 kg. 1° Jorge Escalante (Comercio), 2° Gabriel Corrales (Ame), 3° Angel Piri (Chaco). 100 kg. 1° Gustavo Isella (Salta), 2° RomanCivilotti (Upcn), 3° Walter Maidana (Chaco) y Facundo Martinez (Chaco). Mas 100 kg. 1° Claudio Sanchez (Regatas), 2° Evandro Cano (Nico). SENIOR FEMENINO: 48 kg. 1° Karen Bunhamer (V Angela. 52 kg. 1° RocioIsella (Salta), 2° Ivone Romero. 57 kg. 1° Agustina Rodriguez (Regatas), 2° Gabriela Castañeda (Chaco). 63 kg. 1° Natalia Ovando (V Angela), 2° Brisa Herrera (V Angela), 3° Nadia Boggiano (Vial) y Mirian Fleyta (Chaco). 70 kg. 1° AnaliaIsella (Salta), 2° Cintia Vargas (Chaco). Mas 78 kg. 1° Dajane Nunes (Nico). Se premió a los Luchadores Más Técnicos del Torneo, conforme a la mayor cantidad deIppones obtenidos y fueron los siguientes: Promocionales: Masculino: TobiasSengher (Chaco), Femenino: BianccaMobilio (Upcn). Infantiles “A”: Masculino: Franco Sanchez( Chaco), Femenino: LoivaLlopis (Nico Judo). Infantiles “B”: Masculino: Fabricio Vera (AME), Femenino: Oriana Romero (As. Correntina). Kyu Novicios: Jefferson Martins (Nico Judo). Sub 18: Masculino: Luca Zalazar (Chaco), Femenino: Roberta Azambuja (Nico Judo). Seniors: Masculino: IvanLlopis (Nico Judo), Femenino: Agustina Rodriguez (Regatas). Participaron además, los siguientes judokitas: JUDOKITAS MASCULINOS: ASOC.CORRENTINA : HIDALGO DAVID,AYALA WALTER, COMERCIO:LEZCANO ISAIAS, AME: FERNANDEZ RODRIGO,FERNANDEZ MATEO,VAZQUEZ LEANDRO,BENITEZ VEGA GREGORIO, FARIAS LUCAS, ,DOMINGUEZ LINARES BAUTISTA, SOTO GASTON,CARDOZO MATEO, RUIZ LAUTARO,GONZALEZ ARAGON, RUIZ LAUTARO, PEREZ LAUTARO, BENITEZ VEGA FRANCISCO, CLUB SAJONIA: Ramirez, Nicolás, Paciello, Giovanni, DON BOSCO:Insfran, Maximo Medina, Gaston, M.PIRANE: MENDEZ GABRIEL, NIEVAS MAZA EMANUEL, RIVENSON THOMAS, VILLALBA JUAN PABLO,MELGAREJO RODRIGO RAMON,ARISMENDI ORLANDO EZEQUIEL,TORALES MAXIMO,VIAL: MASSIN FACUNDo, PEÑA BENJAMIN,MEDINA MAURICIO,CORADEGHINI GIOVANI, SORALEN: MENDOZA THIAGO, U,P,C,N,: Ríos, Luciano,Almirón, Ramiro,Verón, Franco,Lemos, Mateo,Fleitas, Tiziano,Leyes, Renzo,Benitez, Benizio,Ramis, Franco,Moblio,Josemir, CHACO: MONTENEGRO EDUARDO,GAVILAN TOBIAS,RAMIRES JESUS,OCAMPO BAUTISTA,MERLO JOAQUIN,DIAZ IAN,SILVA ALVARO,DIAZ LAZARO,Judo Cas: SANTINO TOFFALETTI, JOAKIN SANCHEZ,ALEJO BORDON, DANTE LEIVA, NICO JUDO: JOÃO CUNHA. JUDOKITAS FEMEN INOS: ASOCIACION CORRENTINA_ SILVANA ALEGRE, CLUB SAJONIA: VANESSA BARRIOS, PIRANE: MARIA ELENA URBINA, VIAL: LOLA GONZALEZ , AGOSTINA ORREGO, EMMA RETAMOSO, UPCN: MARIA LUZ RAMOS, MARIANA MOBILIO, AYMARA PUJOL, MARTINA RAMIS, MARIANELLA ARANDA, MARTINA RODRIGUEZ, CHACO: MILAGRO TOLOSA, ABRIEL PRIEO, LIZ HERNANDEZ, JUDO CAS: ABIGAIL TIWONYUK, BELEN BENITEZA VICTORIA CONSWIGLIO, NATALIA LARGO