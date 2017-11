El Kung-fú de la Muni está de viaje

La delegación que integra el gimnasio Kung-fú Municipal, dependiente de la Dirección de Deportes de la Comuna, partió hacia la ciudad de Mar de Ajó, donde este fin de semana estará participando de un Torneo Internacional de Artes Marciales, representando a nuestra ciudad. El gimnasio municipal está ubicado en el barrio La Negrita y se encuentra a cargo del Profesor José Rotela, quien viajó acompañando a la delegación compuesta por 55 atletas, que competirán este domingo 26, a partir de las 9 horas, en diferentes categorías como: Full Contact, Lucha, Lay Contact, Formas, Formas con armas y Formas con manos vacias. Minutos antes de emprender el viaje, el Profesor Rotela explico que "nos vamos con muchas expectativas de dejar bien alto a Formosa, ya que llevamos en nuestro grupo a chicos que han sido Campeones del Mundo, Campeones Internacionales y Campeones Provinciales. Por esa razón, vamos con muchas ilusiones y estamos en condiciones de enfrentar a cualquier rival". "Agradecemos al Intendente Jorge Jofré y al Dr. Fabián Cáceres, que nos han facilitado todo lo necesario para poder viajar de manera cómoda a esta competencia. De no haber sido por ellos no podríamos realizar este viaje, porque no resulta nada sencillo conseguir recursos para trasladarnos hasta el lugar donde se va a desarrollar el torneo. También hacemos llegar nuestro agradecimiento a la empresa Crucero del Norte, que será la encargada de llevarnos hasta Mar de Ajó" dijo Rotela. Para finalizar, el profesor y encargado del gimnasio expresó que "este es un deporte que se practica no sólo para competir, sino también para defensa personal y, además, es una manera sana de vivir la vida y alejarse de los vicios a través de la constante práctica de una disciplina deportiva". Por su parte, la señora Norma Benítez, madre de Juan Camilo González, uno de los competidores, dijo: “Los padres estamos muy conformes con la enseñanza que se le brinda a nuestros hijos en el grupo de Kung-fú Municipal, porque no sólo se aboca a lo deportivo, sino que también se rescatan los valores como la amistad, el compañerismo y el compromiso, con lo importante que es volver a reinsertar esos valores en nuestros jóvenes y en toda la sociedad” concluyó.