Judokas en Chaco y Brasil

Se realizó con gran éxito el Torneo Interprovincial Interclubes “Copa Chaco” de Judo éste fin de semana, en el Micro Estadio Jaime Zapata de la ciudad de Resistencia-Chaco y Formosa dijo presente. Así mismo, otra delegación formoseña se hizo presente en Brasil, en el Torneo Ponta Pora -foto-. Los competidores de nuestra provincia cumplieron una buena actuación, y se volvieron con nueve Primeros Puestos, cuatro Segundos y un Tercero. Los judokas clasificados fueron los siguientes: CAMPEONES: Abril Villalba, Mariana Mobilio, Biancca Mobilio, Máximo Villalba, Leandro Alloi, Gustavo Cañete, Daniel Estevez, Eliseo Adrian, todos pertenecientes a UPCN. Y Matias Urbieta (Ame). SUBCAMPEONES: Tiago Morel (Upcn), Tomas Rivenson (Pirané), Stefano García (Ame), Alejandro Ferola (Ame). TERCERO: Lautaro Ruiz (Ame). Participaron en la Categoría “Escuelita”, los niños Pablo Mobilio y Aymara Pujol (Upcn). La Copa Ponta Porá Internacional de Judo se disputó en el Ginasio Pepe Portela de la ciudad cuya Copa lleva su nombre, en el Estado de Mato Grosso do Sul-Brasil, éste pasado fin de semana, con un extraordinario éxito, como todos los años, por la presencia de cientos de competidores de varios Estados del Brasil, de Paraguay, Argentina y Angola (África ) , y haciendo gala de una súper organización en todos los sentidos. Una competencia durísima de gran nivel técnico pero muy útil para que los atletas de éste deporte olímpico, uno de los mas populares de ese país, tengan un parámetro de su nivel competitivo. Un pequeño grupo de luchadores formoseños estuvieron participando en éste evento y tuvieron un muy importante desempeño, regresando con dos Preseas Doradas y una de Plata. Subieron a lo mas alto del Podio Internacional, como Campeones: Martina Peña (Vial) en la Categoría Sub 13, 42 kgs. y Galo Villavicencio (Pirané) en la Sub 15 hasta 36 kgs. Clasificó Subcampeón en la máxima Categoría de Senior hasta 60 kgs. el joven Facundo Rojas (Ame).