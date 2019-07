Pasó una nueva edición de la Copa Wushu

Como estaba previsto se realizó, en el Club Sol de América y organizado por la Asociación Formoseña de wushu, entidad representativa del wushu federado en Formosa, la edición número 30 de la Copa Wushu Formosa. Se hicieron presentes 15 delegaciones: De Las Ciudades de Ciudad del Este, Villa Elisa, Y Fernando de la Mora, todas estas de Paraguay., c sus respectivos referentes, Maestros Marco Flor, Olegario Ruiz, y Oscar Barreto. También de Palo Santo, Piranè, Resistencia Chaco, y delegaciones Locales, de Wushu, karate, taekwondo, Kick boxing, full contact, Kung fu tradiconal Tien Shang Pai las mismas responden a sus respectivos referentes: Maestros, Alejandro Bobadilla, Renè Amarilla, Teófilo Alvarez, Cesar Monzón, Jorge Escobar, Julio Espindola, Rubén Vera, y destacados profesores, ellos fueron: Viviana Machuca, Javier Vera, Juan Cespedes, Jorge Díaz, Cesar Cristofaro, Gustavo Viera, Agustín Aranda, Hernán Leguizamòn, Carolina Bobadilla, Jorge Cáceres de la Federaciòn Black Dragon Internacional, Juan Sánchez entre otros. En la primera etapa del evento se dictó un curso de idioma chino, introducción al idioma, teniendo como disertante al estudiante de la Universidad Deportiva de Beijing, China y pertenece a la Asoc. Formoseña de Wushu, Matías Díaz, muy buena percepción de los cursantes. Algunos de los resultados en taolù, fueron los siguientes: Infantiles. Candelaria Gayoso medalla de oro en rutina de mano vacía, y plata en armas. Avalos Aròn, medalla de plata en taolù mano vacía. Victoria Arguello; doble medalla de oro, en mano vacia y armas, Carballo Prieto maría(paraguay), medalla de plata, Díaz Alejandra, medalla de oro en mano vacia, , Guillermina Costa Etala, , medalla de plata formas mano vacia, Sosa Lautaro, medalla de oro, Orquera Agustín; medalla de plata en mano vacia y medalla de oro en armas, y Aranda Agustín; medalla de bronce, todos en forma mano vacia, otros resultados, en taolù, adultos: Santiago Aquino; mano vacia, medalla de oro, y armas, medalla de plata, Adrián ríos, medalla de bronce, forma mano vacia, damas, Marlene Fernández, doble oro, formas mano vacia y armas, Villagra Marcos, medalla de oro en armas y plata en mano vacia, Fajas negras: mano vacia: adultos seniors: Juan Cespedes, plata, Oscar Barreto, Oro, adultos; bronce para Gustavo Viera, Plata p Jorge Díaz, y oro p Agustín Aranda. Armas Fajas negras: bronce p Araceli britez, plata hernan Leguizamòn y oro Jorge Diaz. Resultados de Combate a punto: infantiles: oro Espinola Diego, plata Aron Abalos. Oro Santiago Figueredo. Oro González benjamín. Light Contact: oro para Alejandro Espinoza, plata para Tiago Brizuela. Damas: Vera leila: oro, Lopez Rocìo: plata, Girola ayelen: oro, Dahiana Veròn: plata. Varones adultos: Alan Nacer: oro, Adrián Rios: plata, entre otros. Kick Light: Alvaro Guzman: oro, Coronel Axel: plata. Portillo Marìa: oro, Hermosa Araceli: plata. Mora Fernando: bronce, Cueto Walter: plata, Saucedo Cristian: oro. Mas atletas clasificados en Kick light fueron: Santacruz Maximiliano, ooro, Melgarejo Victor: oro, Rojas Roman: oro, Aquino Stachuk Julian: oro. Y muchos mas. Pelas pactas: 1era pelea Kick 2 rounds empate entre Raichel melgarejo de paraguay (villa Elisa) vs Estrella Guarie. 2 pelea Kick boxing, 2 rounds: GPP Dario Serian de Ciudad del Este (Py) a Dante Rivero de Uka wallas, Fsa, 3ra pelea Kick 2 rounds: Karina Carballo de C. del Este(Py) empato con Micaela Coronel de Uka Wallas fsa. 4ta pelea: full contact: Guillermo Benítez, de la ASoc Boxeo chino de Pirané GPP a Adrián Ferreira de Misil tema Fsa. 5ta mpelea Kick a 3 rounds: Marina Nuñez de tema Ruiz, Villa Elisa, py le ganó por Knoc out a Viviana machuca de Misil tema, Fsa. 6 pelea de Kick 3 vueltas: Osacra, el águila Barreto de c. deel Este, Py le GPP a Martin Sosa de Uka Wallas, Fsa. 7ma pelea Kick, Empate entre Isaias Pintos de Misil tema y Carlos fernandez, asoc de boxeo chino, ambos de fsa. 8va pela, dario Gonzalez, ganó por la no presentación de su rival de paraguay, el atleta Julio Villalba Ojeda, 9na pelea de Kick 3 rounds. Cesar Monzòn de asoc de boxeo chino fsa, le ganó por Knoc out técnico a Cesar Cristofaro de Palo Santo. 10ma y ultima pelea de sandà(combate de wushu) a 3 rounds. Sergio el Universitario Aranda de la asoc Formoseña de wushu GPP a Javier Benítez, de asoc de boxeo chino Fsa. Agradecimientos al Sr Di Martino, Pepe agüero, Dr Jorge Ibañez y todas las flias que hicieron el esfuerzo para lograr esta 30edicion de la copa wushu 2019.