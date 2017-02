Títulos provinciales en juego

El club Patria recibirá este viernes 17 del corriente una noche a puro box donde estarán en juego 2 títulos provinciales con la fiscalización de la Federación Formoseña dependiente de la FAB. La velada dará inicio a partir de las 21:30 horas. El cronograma de peleas indica que habrá un doble fondo con Carlos Martínez (NGB) vs. Eduardo Falcón (Genera Belgrano) y Morel David (NGB) vs. Ramón Miranda (Milenium); Gabriel Paniagua (NGB) vs. Alejandro López (El Colorado); Gabriel Martínez (NGB) vs. Marcelo Battaglia (Laguna Blanca); Ezequiel Ortiz (NGB) vs. Mauro Barrio (Ringo Bonavena); Walter Gómez (NGB) vs. Leandro Ayala (Villa 213); Yonathan Giménez (NGB) vs. David Miranda (Ringo Bonavena).