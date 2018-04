"En el boxeo hay historias duras pero sirve para salir adelante"

En Oasis Formosa se trabaja día a día para el desarrollo de deportistas pero sobre todo en la formación de personas. Fernando Céspedes junto a su familia realizan un aporte clave a la hora de acercar jóvenes al mundo del deporte. En las próximas líneas, uno de los referentes del club nos cuenta la historia del mismo y las diferentes actividades que esta institución brinda a la sociedad. “Hace más de 16 años empezamos. En un inicio junto con mi hermano fuimos pasando por varios gimnasios, incluso por la Recova y luego llegamos a este lugar, donde estamos actualmente. Es el patio de la casa de mi abuelo. Empezamos con muy pocas cosas, me acuerdo que había una sola bolsa, entrenábamos con Juan “Tijera” Lezcano. Poníamos sogas atadas para tener nuestro propio ring. Luego se fue sumando gente y a partir de ahí se fueron formando boxeadores” detalló Fernando sobre los inicios de Oasis Formosa. “Tenemos un total de 150 alumnos que trabajan en forma recreativa. A la larga la mayoría después se convierte en boxeador. La clave es ponerle ganas y lo pueden hacer personas de cualquier clase social. A veces se considera que es un deporte destinado a cierta clase social y no es así. Hay un grupo de 10 chicos que boxean en forma amateur y que van camino al profesionalismo. Además hay otros cinco que ya han debutado en forma profesional como Alexis Ezcurra, Nicolás Arrieta, Gustavo Villagra que es de Comandante Fontana, Carlos Céspedes y Ariel Almirón. Entrenan duro, varias horas y a pesar de tener otras actividades como su trabajo y sus estudios, pero de todas maneras entrenan con todo para llegar al boxeo grande” manifestó Céspedes. En cuanto al organismo al que responde Oasis y a los eventos que el mismo organiza, Fernando subrayó: “Estamos afiliados a la WPC, que es una federación que regula el boxeo nacional. Es un entre como las otras tres que hay en el país. Tenemos personaría jurídica, contamos con jurados, técnicos y promotores con certificaciones. Contamos con una habilitación municipal. Desde el 2017 empezamos a desarrollar eventos boxísticos. Logramos hacer 18 en el interior y uno en Formosa Capital. Quiero destacar que en el 2015 surgió una ordenanza que solo permite a otra federación hacer eventos en la capital. La ordenanza está perfecta desde el punto de vista que no cualquiera pueda organizar una velada, pero que acepten a otras federaciones. Ojala que los concejales y la Municipalidad tomen nota de ello y el boxeo tenga más opciones para seguir creciendo”. Para el crecimiento sostenido de cada uno de los deportistas, desde el club se otorga la posibilidad de trabajar en una pileta y un gimnasio. “En el club hay un gimnasio en el que tenemos todos los aparatos para que los concurren trabajen en la parte de musculación. Hay una pileta, una sala de masajes y una de reiki. No solo se busca la facilidad para quienes practican boxeo, sino para cada deportista que pisa el club. En un futuro vamos a acercar mi hermana que es Nutricionista. En cuanto a natación vienen bebes de 8 meses que hacen macro natación, pasando por todas las edades hasta llegar al grupo de competencia que se entrena para los certámenes locales y los eventos regionales y nacionales. Hay cinco profesores en la parte de natación. La pileta esta desde 1992 y es una herramienta clave para cualquier persona que hace deportes”. Oasis Formosa cumple un rol social clave a la hora de formar personas y alegarla de los flagelos diarios que tiene la sociedad. Así lo entiende Céspedes que dice: “Con los años empezamos a conocer a los chicos. A muchos los acercamos al club con tan solo 8 o 9 años. Manu (Arrieta) nos dice hermanos. Él vivió en casa. En el mundo del boxeo hay historias duras, pero sirve para salir adelante y te da vida. Ellos llegaron al club sin saber boxear, hoy se convirtieron en muy buenos pugilistas y gracias al esfuerzo de ellos. El desafió nuestro como club es avanzar día a día para ayudar a los chicos que lo necesitan y para que la gente que practica deportes acá este lo más cómoda posible”.