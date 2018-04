"A fin de año quiero ser profesional"

“Manu” Arrieta es una de las jóvenes promesas que tiene Oasis Formosa en un año plagado de desafíos para este club formoseño. A muy poco tiempo de pasar del amateurismo al profesionalismo, el boxeador repasa sus inicios, la importancia del boxeo en su vida diaria y sus objetivos. “Me acuerdo que era muy chico cuando empecé a bocear, tenía solo 8 años y fue Carlos Céspedes el que me acercó. El daba una escuela de boxeo en forma gratuita justo frente a mi casa, me gustó y me acerque a hablar con él. Era una escuela que tenía como principal objetivo sacar a los chicos de la calle y alejarlos de los flagelos como la droga. Recuerdo que a esa edad me llamaba mucho la atención el tema del “guanteo” y aprender como pegarle a la bolsa” destaco el púgil sobre sus inicios. “El boxeo ya es mi vida. Fernando y Carlos (Céspedes) son mis hermanos, miramos mucho boxeo, compartimos mucho tiempo juntos y ellos son mis referentes. Con relación a los entrenamientos acá en el club trabajamos de lunes a viernes, por la mañana se sale a correr, luego vengo al club a trabajar con el profe, y a la tarde se vuelve a entrenar. Casi que estamos metidos todo el día en el club. Lógicamente que cuando hay una pelea se trabaja más horas en la semana” puntualizó Arrieta. Sobre sus números en el amateurismo y sus inicios arriba de un ring, Manuel detalló: “A los 14 años empecé a pelar en forma amateur. Esa primera vez no tuve miedo pero si muchas ansias por salir a pelear. Estaba nervioso por la gente, por lo que representa estar arriba de un ring. En el cuadrilátero uno está arriba y tiene todas las luces que lo enfocan y enfrente un rival que te quiere golpear. En total en el amateurismo tengo 75 peleas con un total de 60 ganadas (15 por nocaut), 10 empates y 5 derrotas. Pude pelear en Buenos Aires, Chaco, Corrientes, La Pampa, Salta, Santa Fe y acá en el interior porque en Capital no se puede. Lo que más quiero es pelear en Capital, nací acá y lo que más quiero es pelear en mi tierra”. Sobre virtudes y defectos a la hora de salir a escena, “Manu” subrayó: “Los técnicos me dicen que tengo una buena pegada. Me retan porque mi técnica aun no es la correcta. Es muy importante mejorar eso, porque por más buena pegada que tenga, sino mejoro mi técnica me va a costar ser un buen boxeador, en el sentido de que los golpes no van a servir de nada sino tengo un buen movimiento de piernas y una buena coordinación a la hora de pararme a pelear”. Para cerrar el formoseño expresó: “A fin de año quiero ser profesional. Si todo sale bien, me voy a hacer los estudios médicos y antes de que termine el año quiero dar ese salto. Lo hable con Fernando y Carlos y es el objetivo. Para eso además debo presentar mi licencia amateur con todas las peleas hechas y ahí me dan la licencia profesional. En Oasis Formosa tenemos todos, profesores, técnicos, nutricionista, natación y gimnasio. La verdad es que tenemos todos para salir adelante en el boxeo y en la vida. Está en cada uno de los nosotros saber aprovecharlo”.