"La idea es sumar experiencia"

Carlos Céspedes, una de las figuras de Oasis Formosa, viajó a Estados Unidos donde más allá de visitar a parte de su familia, aprovechará para entrenar e incorporar nuevos conocimientos sobre el boxeo moderno. En estas líneas Carlos repasa su viaje y lo que se aproxima en su carrera profesional. “La idea de este viaje a Orlando, Estados Unidos, es aprovechar para hacer trabajo en dos gimnasios. Nuestra hermana vivé allá y me hizo todos los trámites necesarios para poder entrenar y hacer las sesiones de sparring. La idea es aprender de la cultura yanqui acerca del boxeo y sumar conocimientos. Uno es un gimnasio más peliculero, se nota que hay mucha gente de las artes marciales mixtas, que va a ese lugar, hay profesores de educación física y se ve mucho guanteo. El otro es más de suburbio, de gente tal vez más sufrida. De los dos voy a sacar mucho provecho. La idea es que todo lo que incorpore se lo traiga a mis compañeros de acá. Que mi experiencia le sirva sobre todo a ellos para seguir avanzando” detallo el guante formoseño. Sobre los objetivos, Carlos puntualizó: “El primordial es ganar y sumar experiencia y hacer las sesiones de sparring que mencione sobre todo para ver en qué nivel estamos. La idea también pasa por ver la otra parte del entrenamiento, la que está fuera del ring, que es la alimentación, el trabajo del mundo del boxeo desde todo punto de vista. Este viaje debe ser como una esponja para aprender todo, absolutamente todo lo que más se pueda. Tenemos suerte que mi hermana es profe de Educación Física y eso nos abrió varias puertas”. Sobre los requisitos a la hora de entrar a un gimnasio en Norteamérica, Céspedes dijo: “Me pidieron la licencia de boxeador, el apto físico, el cabezal y los guantes. Todo el equipo que se necesita para entrenar. Vinimos con todo nuestro equipo con el obejtivo de sumar horas y horas de trabajo”. Para cerrar el boxeador explicó: “Se vienen meses muy importantes para Oasis. Hay fechas para agosto y para setiembre. Creo que la primera es para mí y la otra para Ariel “Pantera” Almirón. Nos estamos preparando duro. En mi caso es mi segundo combate en el campo rentado y estoy muy bien preparado. Estoy más cómodo con el peso. Mi hermana Belén está a punto de recibirse de Nutricionista y ella me preparó un plan alimentario que me está haciendo muy bien. Estoy entrenando, nadando, haciendo sparring, todo para llegar bien a esa pelea”.