"Vamos a llevar muchas cosas para Formosa"

Desde Estados Unidos y más de una semana de estar entrenando en uno de los países potencia del boxeo mundial, Carlos Céspedes, uno de los referentes de Oasis Formosa, repasa las vivencias del viaje y los conocimientos incorporados. “Tuvimos la suerte que desde que pisamos suelo norteamericano, pudimos ir de gimnasio en gimnasio. Mi hermana alquiló un auto, algo que es muy común acá a la hora de viajar y pudimos ir a diferentes lugares. Primero estuvimos en Orlando, Florida. El gimnasio era el Kissimmee Boxing, en donde conocimos a gente muy cálida. Hay grandes exponentes del boxeo, en diferentes categorías. En ese lugar conocimos a Roberto Suarez Natal, que es promotor del lugar y pudimos hacer guanteo bravos con sparring muy buenos de Panamá, EEUU y Cuba. Se trata de boxeadores profesionales y muy conocidos como el Panameño Michel y el cubano Pierre. Los cubanos andan muy bien, tienen muy buen boxeo, andan muy bien de piernas, y logramos observar muchas rutinas para ver cómo se preparan. Considero que en Oasis no está alejado de lo que se hace en EEUU” sostuvo Carlos. “Roberto Suarez Natal se portó muy bien con nosotros. Trato de potenciar nuestras virtudes y también nos corrigió algunos aspectos como el movimiento de piernas. Todo lo que pudimos incorporar lo vamos a trasladar a los chicos del club. Me sentí muy cómodo por como los latinos se brindaron para conmigo. Hay mucho respecto, mucha amabilidad y todos se mostraron predispuestos a cada una de mis solicitudes” remarcó Céspedes. “En Miami, hicimos lo mismo. Llegamos al South Beach Boxing, el que yo había comentado antes de partir. Tiene muchas bolsas, muchos elementos para trabajar y se nota que lo hacen con otra impronta. Hay un preparador físico que nos da 40 minutos de clases y luego se vienen las clases personalizadas con dos instructores. Aprendimos rutina, mucha manopla, mucho trabajo de cardio. Hay muy buena onda y eso lógicamente que es genial para nosotros. El instructor Speddy Vargas es venezolano y se nota su velocidad y su técnica” repasó el formoseño. Con respecto a las novedades que va a traer en su regreso a Formosa, Carlos expuso: “Siempre hay cosas por pulir, pero creo que estamos por el buen camino. Me lleve una muy buena impresión en el tema de la alimentación. Cada gimnasio tiene una persona que se encarga de la alimentación, un nutricionista que maneja esa área tan importante para un boxeador. Hicimos los contactos necesarios para ver la chance de viajar a nuevas clínicas de box. Ellos pudieron ver las peleas de los chicos del club y tuvieron palabras de elogio. Hay dos posibilidades, una la de viajar nosotros a EEUU y la otra, la más probable por el tema del cambio, es que puedan viajar a pelear a Argentina. Vamos a trabajar en gestionar todo eso”.