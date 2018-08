Velada de box en San Hilario

San Hilario se viste de gala para recibir otra gran noche de boxeo en la jornada de este sábado 18 de agosto. Se trata de una nueva velada boxística organizada por Oasis Formosa y que promete una extensa agenda de combates con dos ellos que serán en el marco del boxeo profesional. Carlos Céspedes y Ariel Almirón realizarán su segundo combate en el plano profesional. El evento está pactado para de inicio a partir de las 20 horas en el predio Parroquial, cuenta con el apoyo de la Secretaria de Deportes de la Comuna de San Hilario, a partir de la gestión del Intendente Salvador Figeredo Chalo. Cabe destacar que además de box, quienes concurran podrán disfrutar de un baile con diferentes géneros musicales. Cabe destacar que cinco serán los “guantes” que saldrán a escena y pertenecen al club Oasis Formosa. Se trata de los profesionales Carlos “El Karma” Céspedes, Ariel “Pantera” Almirón y los amateurs Claudio “Antorcha” Arrieta, Manuel “The Problem” Arrieta y Alexis “Mono” Ezcurra. Céspedes protagonizará la pelea de fondo ante Fabian “El lorito” Ibarra en un combate que promete y mucho. Antes Almirón se las verá cara a cara con el también formoseño Jesús Méndez. En el inicio de la velada, Claudio Arrieta medirá fuerzas ante Ezequiel Bullock y su hermano Manuel será rival de Lucas Peloso. La previa con la palabra de los púgiles: -Claudio Arrieta: “Me alegra volver a subir al cuadrilátero. Estoy muy bien desde lo físico. Pasaron un par de semanas y ya quería pelear. Estas semanas fueron de mucho trabajo. Tuve una pequeña alergia y me complico en el guanteo y en la parte física. Ahora me recuperé, trabaje mucho en la bolsa y en lo táctico. Me gusta esto de ir al interior y que San Hilario pueda vivir de esta fiesta. Con Bullock vamos a boxear en categoría hasta 52 kilogramos. Es un boxeador duro al que cuesta hacerlo caer. Voy con las mejores de las expectativas para hacer mi mejor papel”. -Ariel Almirón: “Tengo una enorme expectativa. Hace bastante que vengo preparándome para mi segundo combate profesional. En mayo fue la última vez que pelee. Uno siempre tiene que estar preparado para cuando salga una pelea. Nunca hay que dejar de entrenar y cuando surge una pelea, hay que intensificar los entrenamientos. Venia charlando con Fernando y Carlos sobre la idea de volver a combatir, sabemos que es difícil pero por suerte se pudo dar para este fin de semana. Que no pasen más meses era clave este combate y además que para ascender de ranking, hay que pelear. Contra Méndez voy a pelear en 75 kilos, es un boxeador duro, de muy buena técnica. Va a estar lindo. Él tiene 15 peleas profesionales, pero yo voy con todo mi coraje y con lo que incorporo día a día en el club”. -Carlos Céspedes: “Estamos muy bien preparados, con muchas ganas de volver a vivir una velada de box. Hubo mucha gente la última vez que visitamos San Hilario. Vengo trabajando en doble turno, ya en los 81 kilos y contra un rival que conozco. Ibarra es un boxeador fuerte, que sabe tirar contragolpes contra las sogas y lo estuvimos estudiando más que bien, sabiendo que es un muy buen rival para mi segunda pelea como profesional. Creo que va a ser una pelea donde todo puede pasar. Yo estoy en mi categoría y él está subiendo y eso tal vez puede resultar a mi favor. Igual creo que es una pelea de pronóstico reservado. Se hizo larga la espera pero estoy bien y con todo lo que pude incorporar en mi viaje a Estados Unidos”.