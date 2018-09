Laguna espera por el Nacional Juvenil de box

Septiembre no será un mes igual a otros para el boxeo federado formoseño, teniendo en cuenta que la agenda tiene apuntada una serie de actividades de alto vuelo, y con presencias notables. Efectivamente, entre el 20 y el 25, en el flamante polideportivo de la localidad de Laguna Blanca, se desarrollará el Nacional Juvenil de Boxeo, con participaciones de púgiles de 21 provincias, agrupadas en 8 regiones. Será el punto más alto de un calendario de eventos que pondrá a Formosa ante los ojos de todo un país deportivo.

La cuenta regresiva se iniciará el jueves 6 con el lanzamiento oficial del Nacional Juvenil será en el salón de actos del Estadio Centenario, con el subsecretario de Deportes, Mario Romay, como anfitrión, y el titular de la FFB, Jorge Zarza, dando a conocer los pormenores de la organización, y otros detalles de la cita nacional. El sábado 8, en el gimnasio del Club Sportivo Patria se llevará a cabo el Provincial, donde representantes de los gimnasios de Capital, Las Lomitas, Pirané, El Colorado, General Belgrano y Riacho He Hé, buscaran clasificar en las 10 categorías habilitadas, para de esa manera integrar la selección de Formosa. Para el Nacional Juvenil, se estima la presencia en Laguna Blanca de 80 boxeadores, además de una decena de entrenadores, igual cantidad de árbitros y jurados, además de las autoridades de la FAB, encabezada por el licenciado Luis Romio. Para el acto inaugural serán invitados dirigentes de la región, y el presidente de la Federación Paraguaya de Boxeo, Miguel González. Zarza, principal dirigente del boxeo federado provincial, manifestó que mantiene un permanente contacto con la FAB, y con sus pares de las diferentes regiones del país, donde por estas horas se están cumpliendo los regionales clasificatorios. “Las comunicaciones con la FAB y los dirigentes de las ocho regiones, son fluidas y regulares, estamos interiorizados de la etapa previa para que lleguen a Formosa, y a la vez los mantenemos al tanto a ellos, de cómo marcha la faz organizativa en la sede del Nacional”, puntualizó. En otro orden de cosas, Zarza, dijo que la FFB, fiscalizó recientemente el Provincial de Boxeo correspondiente a los Juegos Deportivos Evita, en un marco de cooperación con la Subsecretaría de Deportes. También, manifestó que en oportunidad de realizarse el festival por el Día del Niño en la sede del Sindicato de Trabajadores Municipales de Formosa, se implementó la propuesta de boxeo recreativo y de iniciación destinada a interesar a los pequeños en el arte de pegar y no dejarse pegar, es decir la esencia misma del pugilismo.