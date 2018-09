Lanzaron el Nacional de Box Juvenil

Justamente en el Día del Boxeador en Argentina, recordando la gloriosa pelea de 1923 entre Luis Ángel Firpo y Jack Dempsey, se cumplió la presentación del Campeonato Nacional Juvenil Amateur de Boxeo que se realizará en Laguna Blanca del 20 al 25 de septiembre.

Con representación de cada una de las partes involucradas en la organización en Formosa, quedó lanzada, en el salón de conferencias del estadio Centenario, esta gran cita que tendrá el boxeo del país en el interior formoseño. Estuvieron el Subsecretario de Deportes, Mario Romay; el presidente de la Federación Formoseña de Box, Jorge Zarza; la diputada provincial Otilia Brítez; el intendente de Laguna Blanca, Ricardo Lemos; y el Secretario de Deportes de esta ciudad, Carlos González. Fue Zarza el que abrió el contacto con los boxeadores, entrenadores, amantes de la disciplina y la prensa, marcando que “tenemos un enorme desafío a partir del día 20, esta es la cuarta oportunidad en nuestros cinco años quela Federación Argentina de Box nos da la posibilidad de organizar un Torneo Argentino con la particularidad que este torneo Juvenil se va a elegir la selección argentina que va a participar en los Panamericanos y en ese contexto no es casualidad que la federación Argentina designe a la provincia de Formosa como organizadora. Acá el deporte es una cuestión de estado y obviamente para que el deporte sea una cuestión de estado es porque existe una política definida en la provincia y que el responsable de todo este tipo de eventos y todo este respaldo al deporte es el gobernador Gildo Insfrán. Formosa debe ser una de las pocas provincias que a través de su gobierno se sienta el respaldo porque una organización de esta naturaleza tiene realmente un costo muy elevado, nos visitan en este caso más de 120 personas de todo el país, hay que hospedarlos, también darles la pensión, del traslado y, en este caso, del traslado de vuelta”. Luego fue Mario Romay quien tomó la palabra para decir que “para nosotros esto es seguir promoviendo, seguir resguardando el derecho al deporte, en este caso todos los formoseños tenemos derecho al deporte y con las decisiones políticas de los últimos años del gobernador Insfrán eso está clarísimo, no hay nada que objetar. La provincia en estos dos meses ha recibido a todos los deportes en diferentes disciplinas, modalidades, en diferentes niveles, estamos hablando de deporte a nivel nacional, de deporte a nivel internacional, del deporte a nivel amateur, del deporte social, sin descuidar lo que tenemos que hacer todo los días con el deporte social con los Programas Deportivos que realiza la provincia que ejecutamos a través de la Subsecretaria de Deportes como son en estos momentos los Juegos Evita y la semana que viene tenemos justamente en Laguna Blanca handbol sub 16 con equipos de toda la provincia”. En su momento Lemos mostró su satisfacción por ser su ciudad anfitriona: “gracias al modelo de provincia que lleva adelante el señor gobernador, el doctor Gildo Insfrán, contamos con la infraestructura necesaria para poder llevar adelante este torneo a nivel nacional para felicidad de nuestra comunidad de Laguna Banca, para felicidad de todo el interior formoseño y de toda la provincia. Muchas gracias por estar compartiendo este momento que para nosotros es especial, es histórico y quiero agradecer a la Federación Argentina de Boxeo, a la Federación Formoseña, a los funcionarios del Gobierno de la provincia de Formosa por darnos esta oportunidad, por confiar y haber elegido a Laguna Blanca, muy especialmente al gobernador Gildo Insfrán y también estuvo trabajando de atrás, el diputado Carlos Insfrán, para que esto se haga realidad”.