Cerró el Nacional Amateur de box

Brillante fue el cierre del Torneo Nacional Juvenil de Boxeo, que finalizó en la noche del martes en el Polideportivo Municipal de Laguna Blanca, al norte de la capital provincial. Tras cinco intensas jornadas, y un total de 55 combates, surgieron los 10 campeones, serán sin dudas las figuras de recambio del pugilismo argentino en los próximos años. El presidente de la FAB, Luis Romio, dijo que el certamen fue un lujo, y que haberle otorgado la sede a Formosa fue el mayor de los aciertos. Con una importante asistencia de público que vibró con cada uno de los combates decisivos, cayó el telón sobre la competencia que fue organizada por la Federación Formoseña de Boxeo, auspiciado por el Gobierno Provincial, y fiscalizado por la Federación Argentina de Boxeo. Casi un centenar de púgiles que representaron a 21 provincias, divididas en ocho regiones deportivas, le dieron lustre a la máxima cita de la categoría Promocional del deporte de los puños enguantados. El boxeo, el deporte que más medallas olímpicas y títulos mundiales le ha entregado al deporte del país, siempre vio surgir en los Nacionales a las futuras leyendas del arte de pegar y no dejarse pegar. Hubo coincidencia absoluta que el torneo rozó la perfección en cuanto a lo organizativo, y que el nivel de los combatientes superó todas las expectativas. Tras la decena de peleas que consagraron a los campeones, se procedió a la entrega de las medallas a los tres mejores clasificados por categoría. El titular de la FFB, Jorge Zarza, el técnico de la selección de Argentina, Julio García, el intendente Ricardo Lemos, el presidente de la FAB, Julio Romio, la doctora Agustina Alvarenga, el Comisario Mayor Néstor Ortiz, entre otros fueron los encargados de la premiación. La selección de Buenos Aires fue la representación con mayor cantidad de medallistas, y se quedó con el Trofeo Challenger. Formosa no pudo acceder al podio, pero sus representantes tuvieron un valorable desempeño, y fue importante el aporte de los entrenadores Jorge Paredes, Daniel Agüero y el profesor Néstor Bóveda. A continuación los resultados de las finales, y la nómina de campeones del Nacional. 49 Kg: Denis Martínez (La Pampa) GPP3 a Santiago Guerra (Bs. As). Campeón: Martínez. 52 Kg: Angel Gómez (Bs.As.) GPP3 a Matías Medina (Bs.As.). Campeón: Gómez. 56 Kg: Juan Manuel Arrieta (Formoseño que combatió para Santa Fe) GPP3 a Gastón Rojas (Chubut). Campeón: Arrieta. 60 Kg: Josué Agüero (Catamarca) GPP3 a Rodrigo Valquinta (La Pampa). Campeón: Agüero. 64 Kg: José Rosa (La Rioja) GPP3 a Gianluca Olmedo (Entre Ríos). Campeón: Rosa. 69 Kg: Hugo Vidal (Neuquén) GPP3 a Nicolás Quilaleo (Chubut). Campeón: Vidal. 75 Kg: Pablo Corzo (Catamarca) GRSC3 a Martín Mulato (Río Negro). Campeón: Corzo. 81 Kg: Alexis Ortiz (Buenos Aires) GPP3 a Ariel Saavedra (Mendoza). Campeón: Ortiz. 91 Kg: Rodrigo Araya (Mendoza) GPP3 a Alejo Riscosa (Bs. As.). Campeón: Araya. 95 Kg: Nelson Pérez (La Pampa) GPP3 a Bruno Romero (La Pampa). Campeón: Pérez.