Guantes en Alberdi

Una muy buena velada de boxeo se anuncia para la noche del sábado en Alberdi. Serán cinco combates al mejor estilo Oasis Formosa. El evento comenzará a las 20 horas de Paraguay y se extenderá hasta las 23. Apoya el evento Federico “Canica” Centurión.

El evento se llevará a cabo en el salón de Seccional Colorado de Alberdi y albergará una muy buena cantidad de peleas. La más importante será la de fondo, que sostendrán “La Pantera” Almirón y Rodrigo Patiño. Se trata de la tercera pelea como profesional de Almirón. Además de las peleas programadas, habrá una exhibición entre Manuel Arrieta y Claudio Arrieta, dos de los pupilos de Oasis Formosa. El evento es fiscalizado por la Federación Paraguaya de Boxeo. Los combates -Carlos Parra (Oasis) de la Federación Paraguaya vs. Marcelo Battaglia del Gimnasio Gustavo Gómez de Laguna Blanca. -Fernando Vega (Oasis) de la Federación Paraguaya vs. Ezequiel Alegre de Palo Santo del Gimnasio Cristofaro. -Sebastián Villalba (Oasis) de la Federación Paraguaya vs. Pablo Ponce de Gimnasio Coliseo de Formosa Capital. -Alexis Ezcurra (Oasis) de la Federación Paraguaya vs. Javier Caribó de Gimnasio de Belgrano. -Ariel Almirón (Oasis) de la Federación Paraguaya vs. Rodrigo Patiño de Formosa.