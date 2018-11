La tercera de Pantera

En Alberdi, Paraguay, Ariel Almirón ganó su tercera pelea profesional. “Pantera” es una de las promesas del Club Oasis Formosa y en estas líneas repasa su ultimo combate y los objetivos que se avecinan. “Fue una muy linda pelea. Fue una pelea muy luchada, pero creo que mostré superioridad sobre mi rival, porque el sintió más mis golpes. La gente de Alberdi nos recibió muy bien y creo que se sorprendió por el muy buen nivel de boxeo que se exhibió. Fue una pelea pactada en 80 kilos, el venia bajando de 85 kilos y a mí me tocó subir de 75 a 80. El falló fue unánime” destacó Ariel sobre su combate ante Rodrigo Patiño, también de Formosa. “Subir casi 5 kilos para poder llegar al peso estipulado, significa ganar en masa muscular y no en grasa. Eso nos permite trabajar la potencia que sabemos que es clave a la hora de subir al ring. Las personas más grandes pegan más fuerte obviamente. Con potencia uno puede equiparar esa diferencia de contextura. La estrategia de pelea fue hacer cintura y meter los golpes por abajo. En toda la pelea le cruzamos la izquierda y nos fue bien” deslizó Almirón. Sobre su resumen de las tres peleas que hizo en el 2018, el pupilo de los hermanos Fernando y Carlos Céspedes dijo: “El 4 de abril fue la primera contra Fabián “Lorito” Ibarra en San Hilario y al cabo de cuatro round gané por puntos en decisión unánime. Luego le gané también en San Hilario a Robinson Méndez que le gané por nocaut en el primer round y bueno esta fue la tercera como profesional”. Para cerrar el guante formoseño dijo: “La idea es pelear cada vez que se pueda. Ojala lo pueda hacer antes de fin de año. Con respecto al convenio con Alberdi me parece genial para seguir fomentando el deporte. Todo lo que tenga que ver con proyectar jóvenes es bueno”.