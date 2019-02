El amateur de box dio inicio

Tuvo lugar en el Club Sol de América, la 1° fecha de la temporada 2019 del Torneo Amateur de Boxeo. El evento fue organizado la Asociación de Boxeo Formoseño que preside Javier Mazza y fiscalizado por la WPC. Fueron más de 300 personas las que se acercaron a disfrutar de una muy buena velada boxística. Desde Las Lomitas, hasta Ibarreta, Fontana, Palo Santo, fueron algunos de los distritos que tuvieron púgiles en la gran velada de este fin de semana. Oasis Formosa dijo presente con 8 boxeadores en 8 combates diferentes.



Todas las peleas -1° pelea: Patricio Brunelli (PitbullGym-Fsa Capital) vs Ruiz Díaz Gustavo (Ignacio blanco gym-Fontana). Categoría: hasta 52kg Ganador: Patricio Brunelli por walkover. 2° pelea: Reina Caballero (Martillo ibarreta Gym-Ibarreta) vs jaket victoria (Nanoteam- Fsa Capital). Categoría hasta 56kg ganador Reina Caballero por puntos. 3° pelea: Facundo Maciel (Oasis Box) vs Maximiliano Barrionuevo (Martillo Rojas gym. Ibarreta). Categoría hasta 56kg ganador facundo Maciel por puntos. 4° pelea: Gustavo Villagra (Ignacio Blanco Gym-Fontana) vs David salinas (Oasis Gym-Fsa Capital). Categoría hasta 60 kg Ganador Gustavo Villagra RSC 5° pelea: Julio Smith (Oasis Box) vs Gonzalo salinas (Maravillagym- Fsa). Categoría 64 kg empate. 6° pelea Martínez Lisandro (Pitbull Time- Fsa) vs Gaspar Esquivel (Gral, Güemes esc. Municipal El Porteñito). Categoría hasta 75 kg ganador Martínez Lisandro GPP 7° Pelea Lezcano Sergio (Nano time- Fsa) Vs Gabriel Zabala (Coliseo Contac-fsa.). Categoría hasta 65kg ganador Sergio Lezcano ganador por puntos 8° pelea Céspedes Facundo (Oasis- Fsa) Vs. Matías Cabrera (Cristofaro Team-Palo Santo). Categoría hasta 81 kg ganador Céspedes Facundo ganador por RSC 9° Pelea Rolon Alexis (Altamirano Box-Fsa). Vs. Arzamendia Josua (Pitbul time-fsa) Categoría hasta 91 kg Rolon Alexis por RSC 10° Pelea Joel Sanabria (Altamirano team-Fsa). Vs. Arzamendia Aaron (Pitbul team-fsa). Categoría Hasta 91kg. Ganador Joel Sanabria por puntos 11° Pelea González Alberto (Oasis Team-fsa) Vs. Luis Gómez (Coliseo Contac-fsa) Categoria más 91 kg ganador Gonzales Alberto por puntos 12° Pelea Nahuel Recalde (Coliseo y pitbull team-fsa) vs Ariel Cejas (Coliseo Contac-Fsa) Categoría más de 91 kg ganador Nahuel Recalde por puntos. 13°pelea Carranza Agustín (Oasis ). Vs. Gustavo Bini (Pitbul time-Fsa). Categoría Mas de 91kg Carranza Agustín por RSC 14° Pelea Falcon Javier (Gral Belgrano-Maravilla box) vs. Oscar Aguilera (Clorinda-Animal team) Categoría hasta 75 kg ganador Falcón Javier por walkover. 15° Peleas Isaias Pinto (Gym Maravilla-fsa). Vs. German Alegre (Palo Santo-Gym Cristofaro Team). Categoría hasta 69 kg empate 16° Pelea Ibáñez Ángel (Gym Maravilla-Gral Belgrano) vs. Noguera Gabriel (Gym Pretoriano.) Categoría hasta 60kg. Ganador Ibáñez Ángel por puntos 17° Pelea Ezequiel Rivero (Oasis Gym-fsa). Vs. Adrián Ferreyra (Gym Maravilla-fsa) Categoría hasta 81kg ganador Ezequiel Rivero por puntos. 18° Pelea Jara Geral (Nano Team-fsa) Vs. David Vera (Gym Altamirano- Fsa). Categoría hasta 56kg Ganador Jara Geral por puntos 19° Pelea Sebastián Espinoza (Pitbul Team-fsa) vs. Maximiliano Santa Cruz (Gym Cristofaro team- Palo Santo) Categoría hasta 60 kg. Ganador Santa Cruz Maximiliano por puntos. 20° Pelea Villalba Sebastián (Oasis Gym-fsa) Vs Miguel Rojas (Gym Martillo-Ibarreña).Categoría hasta 91kg descalificados.