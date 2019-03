"Es un deporte ligado a los deseos de superación"

Matías Mendoza está a un par de semanas de subir por primera vez a un cuadrilátero y en esta entrevista nos cuenta como se acercó a Oasis, el porqué de boxeo como deporte para practicar y sus ansias de pelear. “Al club lo conocí por intermedio de Carlos Céspedes pero vengo de una familia que siempre estuvo ligada al boxeo. Mi hermano fue boxeador profesional y eso lógicamente me motivo para acercarme a este deporte. Empecé en un gimnasio que había en mi barrio y donde estaba Carlos y luego vine a entrenar en Oasis Formosa. Me pasaba que de chico era de mirar siempre boxeo los sábados por las noches” dijo Matías en torno a cómo se despertó en el esa pasión por el deporte de los guantes.



“Siempre lo hice en forma recreativa, la verdad es que cuando era chico no me habían dejado pelear, pero bueno ahora después de haber estudiado y de haberme recibido, volví a practicar este deporte y me despertaron las ganas de poder subir al ring” destacó Mendoza. Sobre la importancia del boxeo en la salud, Matías subrayó: “Me fui a Córdoba con 75 kilos y volví con 98, estaba muy por arriba de mi peso. Empecé en diciembre y en casi dos meses bajé 10 kilos. La idea es seguir bajando y trazándome objetivos progresivos. No es fácil, hay que ser constante pero cuando uno trabaja en una comunidad como es Oasis es mucho más fácil y llevadero. Es un familia, un entorno que te acompaña, que te contiene”. Para cerrar Mati deslizó: “Estoy con muchas ganas de salir a escena. El 16 de marzo sería la fecha de la pelea y con 24 años está claro que el objetivo no es profesional pero si superar metas y ponerme plazos a cumplir. Sé que para el 16 tengo que tener menos de 87 kilos y por ese lado van mis metas. El boxeo es un deporte que está ligado a los deseos de superación, es un deporte de los más estratégicos que hay”.