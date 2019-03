"Un beneficio para la salud"

Ezequiel Solalinde es una de las tantas personas que elige Oasis Formosa para hacer boxeo en forma recreativa. En estas líneas el joven nos repasa los beneficios de este tipo de deporte. “Este es mi quinto año en Oasis, en un inicio venia dos veces por semana pero después por la forma en la que se trabaja en el club y por la buena onda que hay, empecé a venir mucho más seguido, casi que todos los días de la semana. Es un ambiente muy familiar y eso resulta clave a la hora de acercarse a un club” detalló Ezequiel.

“Hace mucho conozco a Fernando y Carlos, los directivos del club, pero nunca me decidía a empezar boxeo, hasta que un amigo me invitó a venir y ahí empecé con este deporte que es muy lindo y muy completo. Los primeros seis meses fueron complicados, porque terminas verdaderamente cansado pero es impresionante como cambia el físico y la cabeza de uno, cuando se acerca al box” contó el deportista. “Llega un momento que ya forma parte de la rutina de uno. Te levantas, haces tus tareas del trabajo y en un momento del día el cuerpo te pide venir al club. Es como que necesitas ese espacio para poder estar en el gimnasio. En Oasis hice natación, musculación, funcional, la verdad es que es un club muy completo no solo para el que hace deporte competitivo, sino también para el que lo practica de forma recreativa” dijo Solalinde. Para cerrar, Ezequiel subrayó: “Gracias al boxeo pude ir a La Pampa, fui a Santa Fe, Entre Ríos, y una vez me subí al ring. Fue en Perín y la verdad que la experiencia fue increíble, pero lo mío es lo recreativo. Cuando empecé tenía 15 kilos demás y todo se dio en forma progresiva. Empecé él gym de a poco, a entrenar y con el tiempo mi cuerpo se fue adaptando a una nueva vida. Me empecé a cuidar con la comida, dejé de fumar, es increíble pero todo me cambio para bien. El solo hecho de estar entrenando hace que el cuerpo te pida más y que uno se siente bien. El boxeo no es monótono, siempre hay algo nuevo para realizar y es muy recomendable. A mí me cambio la vida”.