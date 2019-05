Mi paso por la Selección fue inolvidable

El chaqueño Josué Zacarías es una de las nuevas caras del Club Oasis Formosa. El boxeador de Barranqueras con pasado en la Selección se incorporó en estos meses al club y detalla lo bueno de poder trabajar con los hermanos Céspedes. “Hace cerca de un año me había alejado del boxeo y la verdad que pensé que no iba a volver. Soy de Barranqueras, entrenaba en Don Orione, pero por cuestiones de la vida me vine a Formosa y me volví a encontrar con Fernando y con Carlos Céspedes. No tuvo ninguna duda en llamarlos para acercarme a Oasis y de esa manera volver al ruedo, sinceramente sentía que me estaba abandonando desde lo físico y por eso quería recuperar ese entrenamiento intenso” nos cuenta Josué.



“En el 2016 estuve en la Selección Argentina. Fue un paso increíble, yo empecé boxeo a los 15 y a los 16 estaba en la selección con solo 4 peleas. La verdad que fue una etapa increíble. De los 35 primeros seleccionados quedaron 14 y de esos 14 solo quedaron 5. Me tocó estar en esa lista y fue una grata sorpresa. Cada sacrificio tiene su recompensa. Con Argentina fui a Santiago de Chile, a Guayaquil donde fue campeón y la última fue en Puerto Rico. Esa fue mi experiencia en la Selección que me dejó un saldo muy favorable” dijo Zacarías. “Oasis es una gran puerta, una gran posibilidad para formarme y seguir creciendo en este deporte. La idea clara es ser profesional. Tengo 32 peleas y quiero sumar más en este 2019 para llegar a una chance en el box profesional. Me tocó pelear para eventos que se pasaron por TyC Sports. Soy un boxeador de 57 hasta 60 kilos y que me caracterizo por el ataque, soy contragolpeador en ataque. Voy a seguir puliendo cosas para ir por más” cerró el chaqueño.