"Hacer box te desconecta de todo"

Cada vez son más las chicas que se acercan a practicar boxeo en el Club Oasis Formosa. Carolina Tello es una de las tantas mujeres que elige el entrenamiento de boxeo como estilo de vida y así lo describe en las próximas líneas. “Empecé a acercarme al club por intermedio de mi hija. Ella venía a natación, yo me quedaba a ver sus clases y mientras observaba las clases de boxeo que están muy buenas. Antes practicaba boxeo y es como que me picó el bichito de volver a entrenar. Así que dejaba a mi hija en natación y yo empezaba mi rutina de box” subrayó Carolina.



“Estuve tres años sin hacer boxeo y la verdad es que mi cuerpo me pedía volver a entrenar. Quería volver, me encanta el boxeo desde chica. Vengo en el turno de 14 a 15 y la verdad que son sesenta minutos muy intensos. Empezamos con cardio y luego el entrenamiento fisco con circuitos que hacemos y para cerrar hacemos bolsa. Es muy desestresante, es una hora donde te desconectas de todo y esta genial” dijo Tello. Para cerrar una de las tantas mujeres que elige Oasis Formosa para hacer deportes manifestó:“El ambiente es muy lindo, hay un grupo humano de trabajo perfecto y se entrena en un clima muy lindo. Fernando y Carlos (Céspedes) hacen que todo sea en un ambiente de mucha cordialidad y desde mi punto de vista favorece las ganas de cada uno de seguir viniendo. Me parece bárbaro que el boxeo femenino cada vez esté más difundido y que más allá de hacerlo en forma recreativa como en mi caso o en forma profesional, cada vez sean más las que se sumen. Es un deporte que se puede practicar en un abanico muy amplio de edades y que hace tiempo dejó de ser solo un deporte relacionado a la rama masculina. A todas les doy el mismo menaje, que se animen, que es una hora genial”.