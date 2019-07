Salinas y su reciente título

En la pelea ante German Alegre, el púgil de Oasis David Salinas se trasformó en el campeón provincial de la categoría hasta 60 kilos de la Liga de los Pueblos. El guante de Formosa Capital repasa esa pelea y sus objetivos de cara a lo que se viene.

“Fueron dos semanas de mucho entrenamiento las previas a la pelea. Era por un título y fueron muchos guanteo con Pantera Almirón y con Manu Arrieta. Tratamos de llegar a Palo Santo de la mejor manera posible. La idea era ir a intercambiar golpes, no achicarme ante el rival y hacer una buena pelea” dijo David.

“Alegre es un rival de 25 años, que tenía muchas peleas. Estaba muy seguro del trabajo que hicimos con el Profesor Fernando Céspedes. En el 1° round salí con todo, no lo deje pensar para que no se venga contra mí. En el 2° el rival me empezó a tirar más golpes y en el 3° empezamos a intercambiar golpes. En el 4° él sabía que estaba perdiendo la pelea y salió a querer noquearme y me pegó pero no me quedé atrás y pude sacar la pelea adelante” subrayó el Zurdo.

Para cerrar Salinas expresó: “El profe me felicitó pero me marcó varias cosas que debo mejorar y que van a ser claves de cara al futuro como boxeador. Tengo que defender el título y no parar de entrenar para eso. La Liga de los Pueblos es un torneo que te hace sumar peleas y por ende experiencia dentro y fuera de casa. Te prepara para torneos más grandes y eso es muy importante”.