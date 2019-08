"Hay que estar siempre atentos"

La forma del vendaje, las características de los boxeadores según el estilo de cada uno, las claves para un buen ataque y una exitosa defensa. Eso y mucho más en esta charla más que didáctico con el boxeador Carlos Céspedes de Oasis Formosa. “En vendaje es fundamental. Para cuidar las manos es muy importante que el vendaje este bien hecho. Las manos son la clave de un boxeador y como tal hay que cuidarlas. De entrada al alumno se le explica que lo primero es el vendaje. Colocar las vendas lleva un tiempo relativo, no debe estar muy justa para seguir con una buena circulación. En un torneo uno no puede vendarse entre los dedos. Cuando uno golpea lo que más se reciente es la muñeca. Lo ideal es evitar cualquier tipo de lesión que no te para los entrenamientos. En una pelea profesional el vendaje es con gasa y tela adhesiva” deslizó Carlos en torno a la primera parte de lo que significa un entrenamiento. “La clave a la hora de salir a escena es pararse bien equilibrado, con un buen balance que te permite estar firme ante el oponente. Es con un pie adelante y otro atrás. Hay que estar atento, con la guardia alta, relajado y con el doble objetivo de lastimar y no salir lastimado. Una vez que empezó la pelea siempre hay que mantener ese balance en cada acción del combate. Balance al atacar, entrar bien armadito en la defensa del rival y lógicamente quedar bien parado de cara a un golpe del contrario. La guardia debe ser bien consistente, hay que asimilar el golpe, cuando guardia firme y luego tratar de contraatacar de la manera más rápido posible. No depende tanto del peso del boxeador, sino del biotipo de boxeador que sea. Cada púgil tiene una estrategia y una forma de pelear que él considera es la mejor. En pesados teníamos a Tyson que era de 1,80 metros pero era doble ancho y tenía que hacer de esa desventaja una ventaja. El hacía cintura, levantaba con los ganchos y luego metía los golpes cruzados. Esa era la forma que tenia de sacar ventaja. En tenía que trabajar en la corta y con los cruzados” detalló Céspedes. “Los golpes son ascendentes y cruzados. Se trata hoy en día de unificar criterios en cuanto a cómo llamar a cada golpe. Van a escuchar a un periodista argentino hablar de cross y uno de Centroamérica decir gancho al volado. Acá se le dice gancho al golpe ascendente. Es el que va a la boca del estómago, al riñón, al hígado. Para el boxeador que inicia lo normal es manejar las tres distancias, la corta, la larga y la media. Lo ideal es con golpes rectos, con un buen jab para tomar distancia hasta encontrar el golpe. El guante que es zurdo es un poco más complicado a la hora de empezar a entrenar hasta que agarra el ritmo. Es un boxeador que molesta con la derecha para golpear justamente con la mano más hábil” expresó el púgil formoseño. Para cerrar Carlos manifestó: “La ciencia de la defensa es mucho más difícil, por eso Mayweather es justamente Mayweather. El peleo con los mejores, con boxeadores de ataque, de retroceso y él tiene un estilo muy particular. Es algo así como un gato porque golpea y esquiva muy bien. Sus peleas son tal vez no tan lindas para ver pero si se nota que es el más inteligente. Al Canelo que es un boxeador de ataque por excelencia lo hizo sentir incomodo toda la pelea”.