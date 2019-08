Box internacional en Oasis

Una verdadera noche a pleno show boxístico se espera para este sábado 24 de agosto en el club céntrico de la ciudad de Formosa. La cita es en Fortín Yunka al 748. La noche empezará a ver acción desde las 20 horas. Varios de los muy pupilos que tiene la cantera de los hermanos Céspedes verá acción en una velada que se anuncia con la muy buena cantidad de ocho combates. Entre las peleas más importantes programadas se destacan los combates de del chaqueño de Oasis, Jesua Zacarías frente a Alfredo Silva y la pelea del colombiano Hernán Guapacha frente al multicampeon juvenil “Manu” Arrieta. Todas las peleas pactadas -David Salinas de Oasis vs. Isaías Pintos de Formosa Capital. -Claudio Arrieta de Oasis vs. Nicolás Hermosi de Belgrano. -Germán Alegre de Palo Santo vs. Gastón Salinas de Team Misil de Formosa. -Sebastián Villalba de Oasis vs. Nahuel Recalde de Pitbull Formosa. -Héctor Gaspar de Güemes vs. Manuel Céspedes de Oasis. -Facundo Maciel de Oasis vs. Iván Ibáñez de Belgrano. -Jesua Zacarías de Oasis vs. Alfredo Silva de Belgrano. -Hernán Guapacha de Colombia vs. Manuel Arrieta de Oasis.