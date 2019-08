Zarate se anotó en la historia del box

Junior Leandro “El Demonio” Zarate (Ibarreta- 1/10/1988), se convirtió el pasado sábado en el primer pugilista profesional nacido en Formosa, en consagrarse campeón argentino de boxeo, fue en la categoría Mosca (50, 802 Kg), tras imponerse por puntos en fallo unánime al jujeño Juan Jurado. La pelea tuvo lugar en el Club Atlético Huracán, en la ciudad de Buenos Aires, y fue transmitida por TyC Sports. Zarate, radicado en Florencio Varela, desde los 12 años, inscribió su nombre en la lista de campeones argentinos en una categoría que ha dado figuras como los ex campeones mundiales: Pascual Pérez, Horacio Acavallo, Hugo Soto, Juan Reveco y Omar Narváez. El formoseño ha sido integrante del equipo argentino amateur, y compitió en Panamericanos y Mundiales. El campeón quien se encuentra de visita en Formosa, estuvo en la AM 990, donde concedió una extensa nota al periodista deportivo Alfredo Domínguez. "Estoy feliz por el título, y el reconocimiento que estoy recibiendo de parte de mis comprovincianos, luche mucho para alcanzar este primer objetivo, ahora quiero intentar una proyección internacional. Cuento con el respaldo de la Federación Argentina de Boxeo, pero necesito una ayuda para poder proyectar mi carrera en un plano más exigente, es por ello que quiero explicarle mí proyecto deportivo al gobernador Gildo Insfrán, además de saludarlo y mostrarle el cinturón que me convierte en el primer campeón argentino nacido en esta tierra", sostuvo Zarate. Zarate, logró desquitarse de la derrota sufrida ante Jurado el 2 de marzo de 1018, cuando cayó en San Salvador de Jujuy, por puntos en fallo unánime. El campeón presenció en el gimnasio de la Federación Formoseña de Boxeo, el provincial clasificatorio para la instancia nacional de los Juegos Evita, oportunidad en que recogió muestras de afecto y respeto por parte de los jóvenes boxeadores, entrenadores, directivos, y aficionados. “Mi sueño es poder combatir en Formosa, lo hice en varias ciudades argentinas y del exterior, pero ahora quiero levantar el cinturón nacional ante los ojos de los formoseños. Siempre amé a esta provincia, y mis mejores recuerdos son de mi niñez en Ibarreta. Suelo venir a menudo porque mis abuelos viven allí, y mi madre en la capital”, manifestó Zarate. A los 29 años, Zarate, luce impecable en su forma física, y atraviesa un gran momento deportivo. “Estoy fuerte, soy un hombre de fe, estoy convencido de que puedo darle a Formosa y a la Argentina un título internacional. Quiero pelear aquí ante los formoseños, es un sueño que estoy seguro se cumplirá”, apuntó finalmente el pequeño gladiador.