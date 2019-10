Manu Arrieta profesional con victoria

En un combate duro, de esos que marcan un antes y un después en la carrera de un boxeador, Manuel Arrieta debutó como boxeador profesional. Fue ante Juan Riquet de Tres Isletas, Chaco, en una velada que contó con siete combates y que se llevó a cabo en el Club Oasis Formosa. El combate, que fue el fondo de una noche de sábado más que calurosa pero con más de 300 personas vibrando al ritmo de cada pelea, fue dominado por Arrieta que con el correr de los round (Fueron 4 de 3x1) se acomodó mejor que su oponente y se llevó la victoria por puntos y en fallo unánime. “Fue una pelea dura. Estoy feliz de haber debutado de manera profesional. Cambio todo, el vendaje, no usar cabezal y lógicamente todo lo que significa ser profesional. Hay mucho por mejorar, pude colocar algunos golpes buenos y el también, pero ninguno que me lastime lo suficiente. El objetivo era hacer un buen debut y eso trabaje con mis entrenadores Fernando y Carlos. La etapa amateur ya quedó atrás, pero sé que para seguir creciendo no me puedo relajar y debo entrenar más y esforzarme más” sentenció el seis veces campeón juvenil argentino. Antes en las peleas profesionales, Miguel Paniagua le ganó por puntos a Isaías Pintos, Fabián Guerrero derrotó por RSC a David Salinas, Sebastián Villalba le ganó por RSC a Rodrigo Vera y se consagró campeón de la Liga de los Pueblos, Alfredo Silva venció por puntos a Héctor Barrios, Javier Benítez y Javier Falcon empataron y Facundo Maciel derrotó por RSC a Miguel Gauna.