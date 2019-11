"Quiero llegar a ser profesional"

Sebastián Villalba es uno de los tantos talentos que tiene el Club Oasis Formosa en el mundo del boxeo. “Seba” pelea en una categoría semipesado y sobre esto y el porqué de Oasis como club para formarse, nos cuenta en las próximas líneas. “Empecé boxeo a los 19 años. Estaba en otro club y una vez vine a boxear a Oasis y me llamó la atención la forma que tienen de trabajar y eso hizo que me acerque al club. Se trabaja en un clima muy familiar y eso es clave para poder crecer en este hermoso deporte. Oasis es un club que está haciendo un aporte clave para el futuro del boxeo formoseño. Acá se trabaja muy en serio” sostuvo el púgil. “El boxeo es algo que encanta. Tengo 29 años y si bien antes había jugado al fútbol, una vez que elegí el box ya directamente lo tomé como una forma de vida. Me hace sentir bien el boxeo, es un deporte donde se hacen amistades y donde además uno logra buena relación con varios de sus oponentes. Ya tuve varias peleas amateur, un total de 11 peleas en el 2019 con ocho victorias, dos empates y una derrota” expresó Seba. “El objetivo es seguir sumando peleas. Cada vez que se acerca una pelea lo que hago es prepararme el doble para estar a la altura del evento. Siempre que Fernando o Carlos (Céspedes) me avisan de una velada trato de estar preparado de la mejor manera posible. En una semana con pelea programada le meto más horas, salgo a correr, se intensifica todo en busca de llegar lo más oxigenado posible al combate” dijo Villalba. “En mi categoría se pelea a otra velocidad. La clave en el peso mío es ahorrar o en todo caso administrar bien la energía y ser preciso en los golpes. La idea es durar lo más posible arriba el ring y ganar lógicamente. La alimentación es clave. Mi peso es entre 83 y 84 kilogramos y trato de estar siempre en ese peso. Las peleas nuestras son tal vez menos intensas que la de los pesos medianos. Es más lenta, pero con más chances de que haya un nocaut por ejemplo” dijo el guante formoseño. Para cerrar Villalba expresó: “El objetivo es seguir sumando combates. Quiero llegar lo más lejos posible. Me tocó ganar la Liga de los Pueblos, pero voy por más. Debo sumar peleas y victorias para poder alguna vez ser profesional. Mi sueño es ser alguna vez campeón argentino”.