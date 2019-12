"Cumplimos el objetivo de sumar peleas"

“Pistolita” Maciel fue una de las caras jóvenes que presentó Oasis Formosa a lo largo de todo el año y en esta nota repasa su temporada y los objetivos que se avecinan. “La verdad es que fue un muy buen año en los personal. Hice 11 peleas, con nueve victorias, un empate y una sola derrota. Así que el balance es más que positivo. La idea que nos plateamos a inicios de año era seguir sumando rodaje y crecer paso a paso en este deporte que me encanta” expresó “Pistolita”. “Creo que una de las cosas que mejoré es la técnica, eso te lo dan los guanteos y cada entrenamiento. Sé que me falta mucho por aprender, mucho por entrenar, pero si algo avance en este año, fue justamente en la técnica” destaco Facundo. “En Paraguay tuve una pelea muy dura y que me fue bien. El 2020 va a ser un año para seguir sumando peleas. Ahora se vienen dos semanas para descansar y luego ya desde inicio mismo de enero a trabajar duro para estar bien desde lo físico. Tengo 17 años y mucho por aprender. La intención es llegar a más de 40 peleas para en un futuro pasar del amateurismo el profesionalismo” subrayó el púgil de Oasis Formosa. Para cerrar Maciel destacó: “Fue un gran año para el club, mucho mejor que el anterior. Quiero destacar la gran cantidad de veladas que se hicieron, los eventos dentro y fuera de la provincia a los que se pudo acudir y sobretodo como se trabaja para nuestro desarrollo. A toda la familia del club Oasis y a los fanáticos del box les deseo una feliz navidad y un gran 2020”.