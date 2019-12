"Ojalá pueda lograr peleas en el exterior"

Carlos Céspedes cerró su año con una nueva victoria. El Karma combatió después de varios meses y dejó una imagen más que positiva para cerrar el año y avizorar un 2020 más que promisorio para uno de los grandes boxeadores de la cantera de Oasis Formosa. “Fue mi cuarto compromiso profesional y la verdad es que me voy feliz por el apoyo de la gente. Aun habiendo otros espectáculos, la gente elige boxeo, elige venir a Oasis y eso es fascinante para el deportista. El equipo de Oasis es una locomotora que está encendida y que difícilmente la puedan detener. Con respecto a la pelea hay que decir que Barchet es un gran boxeador, que me incomodo en el primer round, que después me pude acomodar y el por ahí se quedó antes de lo previsto, pero le tengo mucha fe. Forma parte de los nuevos boxeadores que tiene la provincia. Se vienen más valores, hay futuro en el boxeo de Formosa” argumentó Carlitos. “De mi parte la idea es hacer una carrera digna, donde pueda rankear para alguna organización y poder soñar con la idea de hacer peleas en el exterior. Estoy convencido de que hay que mejorar, levantar la guardia. De hecho en la última pelea recibí una mano muy fuerte y soy autocritico. Cada pelea es una experiencia nueva” proyectó Céspedes. “Le quiero agradecer a mi hermano, que es mi promotor. El y su equipo de trabajo hacen un trabajo muy importante, de contención, de apoyo, de entrenamiento, de cuidarme con la diete y todo lo que hace a un púgil que quiere llegar lejos en este hermoso deporte y que gracias al trabajo de cada uno de los profesores de boxeo, se está transformando en este deporte en uno de los más populares de la ciudad” cerró el Karma.