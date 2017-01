"Muy contento con el rendimiento"

Desde el comienzo mismo de VIVO TEAM, el formoseño Ignacio Villanueva, es una de las caras visibles del equipo del Grupo Oresy. En las siguientes líneas, el joven formoseño de tan solo 20 años analiza la gira por San Juan, su progresión y la del equipo. Recientemente fomró parte de la competencia Gauchito Gil en donde fue segundo en Sub 23 y ganador en equipo. Luego de la presencia de VIVO TEAM en la Doble Difunta Corres y en el Giro del Sol, “Nacho” sostuvo: “Fue un balance muy positivo, el equipo fue creciendo poco a poco etapa por etapa y se ha podido consolidar un grupo humano muy bueno” “En principio estoy contento con el rendimiento porque tan sólo en un año de trabajo en ruta sanjuanina, puedo decir que estoy corriendo a la par de los mejores ciclistas del país. Siento un notable crecimiento en mi performance deportiva sabiendo que aún falta, pero seguiré con el mismo compromiso y responsabilidad trabajando día a día para aportar cada día más al equipo” deslizó una de los referentes del ciclismo de Formosa en cuanto a su nivel alcanzado. Sobre la evolución suya y del equipos tras empezar la segunda temporada, Ignacio manifestó: “En ambos casos de se nota un marcado crecimiento y mejoramiento deportivo a tal punto que hoy el equipo logra un quinto puesto en la general de equipos en el Giro del Sol y consiguió el título en la categoría sub 23 de la mano de Mauricio Graziani”. Villanueva es el representante formoseño que tiene VIVO TEAM y en ese sentido cumple el rol de anfitrión. Así describe esa situación: “La verdad es algo que me gusta mucho y lo hago siempre pensando en fortalecer el grupo humano, que consideró que es lo fundamental o importante para luego tener un muy buen equipo”. “Siempre nos dicen que el VIVO TEAM es una familia que está por sobre los rendimientos individuales y que día a día cada uno tiene que aportar lo mejor para lograr los máximos objetivos propuestos como equipo y que nos cuidemos y colaboremos mutuamente para mantener siempre un cuerpo, mente y espíritu deportivo sano” relató el pedalista en cuanto a lo que les piden Alejandro Alvarenga como propietario del equipo y Diego Riofrio como Director Deportivo. “Pienso que el crecimiento que ha tenido el equipo es importante pero esto es un proceso permanente que requiere del esfuerzo y del compromiso de todos. Creo que aún falta porque es un grupo de gente joven y algunos ya con experiencias que deben consolidarse con grupo y como equipo ya que en este nuevo grupo recién nos estamos conociendo. El giro representó claramente dónde estamos y lo que aún nos falta trabajar” deslizó el ciclista nacido en 1996. Este fin de semana, Villanueva junto a otros integrantes del equipo correrán la Doble “Gauchito Gil” en suelo formoseño. Luego se vendrán la Vuelta al Alto Paraná y la Vuelta a Mendoza y así las palpita: “En el caso de la Vuelta de Alto Paraná vamos con el objetivo y el deseo de retener el título logrado el año pasado y en la Vuelta Mendoza a tratar de mejorar lo realizado en él año 2016 y tratar de estar lo más alto posible en lo individual y en lo grupal”.