Hablan los pedales protagonistas

La Doble Gauchito Gil volvió a correrse sobre la Ruta 81 con uh recorrido de 94 kilómetros y con pedales de diferentes puntos de la Región como Corrientes, Misiones y el vecino país paraguayo. Hablan sus protagonistas… MOISÉS DURÁN “Primera vez en esta competencia y ganar me pone muy contento por el logro; estuvo dura por el viento a la vuelta y a la ida fue mas tranqui porque eso ayudó un poco pero a la vuelta cerraba la escalera y se complicaba”. SANTIAGO YERI “Veníamos a buscar el triunfo como equipo y gracias a dios s eme dio a mi también como ganador; hicimos lo que nos dijeron en la charla antes de la carrera y a la vuelta se dio la fuga donde quedamos con un competidor de Goya y los último 5 kilómetros me sentía con un poco mas de pata y salí a buscar la carrera; el viento estaba mas de costado pero igual fue duro a la vuelta”. IGNACIO VILLANUEVA “Se dio el triunfo del equipo, llegué segundo en Sub 23 y fui el mejor formoseño quedando sexto en la general”. TATI AMOT “Agradecidos a todos porque gracias a todos los colaboradores pudo salir bien esta competencia con corredores de Corrientes, Misiones, Paraguay, una carrera dura y linda y sin accidentes asíque muy contento por todo esto con mas de 45 participantes”.