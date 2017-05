Esto dijeron los vencedores

Adrián Gariboldi y Araceli Galeano, quedarán en la historia del ciclismo formoseño luego de haber sido ambos ganadores en la Primera Vuelta Internacional Fermoza que se corrió en la costanera. El bonaerense y la paraguaya dijeron lo siguiente tras obtener el premio mayor. El oriundo de Chivilcoy, ganador en Elite, dijo que “Una carrera hermosa, y haberla ganado me da mucha alegría y satisfacción; el circuito fue espectacular, atípico para muchos porque generalmente cuando es ida y vuelta son dos rectas y acá había curvas y contra curvas y eso lo hacía interesante mas el viento que cambiaba y eso te hacía modificar también la forma de pedalear. Hacía 10 años que no venía y esto es todo nuevo para mí y me encantó”. En tanto que la paraguaya, ganadora en Damas, manifestó que “Muy contenta, me sentí muy bien, estamos trabajando muy bien con mi entrenador; vinimos para ganar y se dio. Me pareció siempre linda la ciudad y la gente y me gusta cada vez que vengo acá. El circuito fue muy rápido y me sorprendió mucho el nivel de la categoría Damas, muy elevado el nivel”.