Activaron una nueva temporada de los Evita

El lanzamiento de los Juegos Evita para este 2017 se salió del molde en cuanto a los formalismos que habitualmente se dan y fue una excelente idea que eso ocurra ya que sirvió para tener mejores certezas del significado que tiene este programa para los chicos de toda la provincia. La mejor muestra fue escuchar decir a Regis Godoy, profesor de Pozo del Tigre, que “el mejor trofeo es ver la cara de los chicos cuando viajan a Mar del Plata”. El lanzamiento de esta edición 2017 se inició con testimonios. Primero fue Mariano Mobilio, entrenador de judo, que con el simple relato de lo que vivió una de sus atletas el año pasado en Mar del Plata, envolvió a todos. Contó Mobilio que su alumna había prometido meterse al mar a pesar de la baja temperatura en caso de ganar la medalla de oro. No pudo ser la ganadora de la competencia pero igual cumplió bajo una expresión que es todo un símbolo de los Evita: “me voy a meter igual profe, es que no sé si alguna vez voy a volver acá”, le dijo su judoca. Mobilio también tuvo palabras de elogio al destacar la participación del estado en el deporte y remarcó que a las finales de los Evita van los mejores porque es la única competencia Nacional donde todos pueden viajar ya que, como se da en Formosa, están arbitrados los medios desde el gobierno provincial para que sus atletas estén. Después fue el turno de Regis Godoy, entrenador de handbol de Pozo del Tigre. Y de nuevo valoración total de los Evita. Godoy recordó que el tornado que afectó a Pozo del Tigre en el 2010 casi deja sin viaja a Mar del Plata a sus deportistas. Habían perdido todo, no tenían ni zapatillas. Y entonces llegó el apoyo del gobierno provincial para responder a la emergencia de un pueblo y también a la del handbol de Pozo. Lo que vino en la voz de Godoy generó una enorme emoción: “a los primeros que vi en el medio de la tragedia fue a los profesores de educación física, a mis colegas con lo que todos los años trabajamos juntos en los Evita. Lo vi al “Negro” Robles que estaba en la cancha de fútbol tratando de devolverles las ganas a todos los chicos que se habían quedado sin nada”. Y su cierre fue redondo: “llegar a la capital ya es un trofeo para los chicos, pero el mejor trofeo es la cara de los chicos cuando viajan a Mar del Plata”. A la hora de tomar la palabra las autoridades en este lanzamiento de los Juegos Evita hubo coincidencia para hablar de orgullo. Por un lado el que genera la continuidad que tienen estos juegos y también el que llevan los chicos cuando les toca representar a la provincia. Mario Romay, Subsecretario de Deportes y Recreación Comunitaria, cuando tomó la palabra no logró inicialmente despegarse del clima que habían dejado Mariano Mobilio y Regis Godoy. Así aludió a lo que habían contado: “escuchaba a Regis hablar de sus colegas, la verdad que comparto la emoción, los profesores de educación física son apasionados de cada uno de los deportes o de la gestión para con el deporte. Desde el año 2003 en que se reanudaron los Evita, en este 2017 tenemos el decimoquinto año consecutivo que el gobierno de la provincia asegura la práctica, asegura el programa de los Juegos Evita y asegura su participación en los Juegos Nacionales que serán en Mar del Plata. Lo principal es que todos trabajemos y que todos tengan el orgullo de representar a Formosa”. Siguió “voy a tomar lo que siempre dice el ministro Zorrilla, ampliar derechos. Con los años que venimos desarrollando los Evita los deportistas, los entrenadores, los padres, ya no solo quieren participar, ya empiezan con nuevos objetivos que son los de competir, primero por ser ganadores y representar a Formosa y después competir a nivel nacional con los mejores del país, siempre por un mejor objetivo. Este es el camino que debemos seguir para tratar de poner al deporte en el mejor lugar posible, que no solo nuestros jóvenes se formen con los valores del deporte sino que a través del deporte, el día de mañana, tengan una formación como personas y tengan guardado en el corazón ese viaje a Mar del Plata, esa medalla y haberse metido al mar con 15 grados”. En el final señaló “cuando hablamos de todos estos programas hablamos de una gran decisión política, particularmente y en la persona del doctor Gildo Insfrán porque para llevar adelante estos proyectos hay una decisión. Esta decisión y el acompañamiento de todas las partes que intervienen a mí como formoseño y como ex deportista me llena de orgullo porque si algo he aprendido del deporte es el trabajo solidario y el trabajo en equipo. Quiero que sigamos trabajando entre todos, invitarlos a que sigamos por el camino de estar organizados, de ser solidarios y por ese camino vamos a tener un futuro próspero”. Cuando llegó el turno de Alberto Zorrilla, Ministro de Cultura y Educación, fue oportunidad para que recuerde como nacieron los Juegos de la mano de Juan Domingo Perón. Avanzó en su relato hasta llegar a estos tiempos contando que “el gobernador Gildo Insfrán impulsó siempre los Juegos Evita aún cuando no estaban, ya que se creó una serie de torneos que tenían como premio un viaje a Cuba. Pero tienen algo más los Evita que es la parte cultural, que no solamente vamos a la cancha sino que vamos al escenario de la cultura donde vamos a contarle a los demás lo que somos y no solamente con nuestros jóvenes sino con los adultos de la tercera edad. En ambos casos se necesita decisión, unir voluntades y esfuerzo. La voluntad es un músculo que hay que ejercitar. Por eso la importancia que le da nuestro gobernador a estas actividades porque es la forma de entrenarnos para mejorar nuestra voluntad, afianzar nuestra voluntad en unidad y en organización para poder vencer la adversidad. Además aprendemos a actuar en conjunto”. También habló de orgullo: “Los que llegan a Mar del Plata no se tienen que olvidar que acá quedamos nosotros. Que nadie se sienta el mejor despreciando a quienes no lo son tanto, sino que esos jóvenes que van a Mar del Plata sepan y tengan conciencia que nos están llevando a todos nosotros en sus rostros y en su corazón. El orgullo de ser formoseños lo ponemos en el orgullo de nuestros atletas y nuestros artistas, y ese orgullo lo tienen que demostrar y para eso deben demostrar la calidad de personas que son, que somos”.