El básquet Sub 17 para Formosa y Pirané

Los Provinciales de basquet sub 17 de los Juegos Evita consagraron a Formosa, en masculino, y a Pirané, en femenino, como los representantes de la provincia para la instancia Nacional de Mar del Plata. En femenino, Pirané había logrado su lugar en la final luego de vencer en semifinales a Villa Escolar por 45 a 16. Ibarreta iba a ser su rival luego de dejar en el camino a Sarmiento de Formosa por 30 a 20. Así dos equipos del interior estaban en la final y allí fueron las chicas de Toritos de Pirané las que mostraron su mayor potencial ganando por 39 a 26. Las ganadores pudieron conseguir una diferencia en las cifras que les permitió siempre llevar el partido adelante aunque no tuvieron espacio para relajarse ya que Ibarreta siempre buscó equilibrar el trámite para intentar tener posibilidades de ponerse al frente lo que finalmente no pudo ocurrir. Las chicas de Pirané, pertenecientes al club Toritos, que ganaron el pasaje a Mar del Plata, son estas: Marian Velazco, Milagros Galeano, Naira Barrios, Yesica Gil, Inés Mora, Naira Leiva, Gilda Caja, Verónica Trejo, Marisel Monte y Leticia Asmudio. El equipo de Ibarreta tuvo estas jugaadoras: Carla Basconcelo, Viviana Fernández, Belén Escalada, Luciana Rodríguez, Jaqueline Rodríguez, Josefina Beloso e Isabel Medina. En masculino, por la instancia de semifinales, Formosa dejó en el camino a Clorinda al superarlo por 55 a 37. En la otra llave, Fontana superaba con claridad a Villa Escolar por 38 a 14 y también se metía en la definición. La final iba a encontrar a dos equipos que se conocen de la Liga Provincial de la Federación Formoseña de Basquet, Sol de Mayo de Formosa y Unión Central de Fontana. El resultado final fue de 63 a 60 para el equipo de la capital provincial que estuvo en casi todo el encuentro al frente en el resultado pero que en la recta final se vio abajo y necesitó trabajo extra para no perder la oportunidad de ganar el viaje a Mar del Plata. El equipo campeón de Formosa, formados por los chicos de Sol de Mayo tuvo estos jugadores: Marcelo Arrúa, Cristian Riquelme, Mateo Serrudo, Guido Sosa, Tomás Ferreira, Mariano Méndez, Ramiro Cárdenas, Mauro López, Facundo Valiente y Angel López. Fontana ganó el segundo lugar con este plantel: Lucas Castillo, Martín Barboza, Franco Armúa, Ezequiel López, Gabriel Giménez, Pablo Malich, Lucas Sánchez, Ezequiel Escobar, Matías Trachta y Brandy Figueredo.