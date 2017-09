Los Adultos Mayores con pasajes a San Juan

En la continuidad de los Juegos Evita se realizó el Provincial para los adultos mayores que tendrán la oportunidad de participar de la Final Nacional en San Juan. Los mayores de 60 años fueron premiados hoy a la mañana en medio del acto por los 17 años del Gimnasio Terapéutico. Habían terminado de competir en la jornada previa en el Complejo Juan Pablo II donde hubo una jornada con mal tiempo pero con el mejor espíritu deportivo de los adultos que pudieron desarrollar cada una de las actividades previstas y así definir la delegación que llevará Formosa la cita nacional que este año se hará en San Juan.



Este es el resumen de los clasificados en cada disciplina: Tenis de mesa: masculino: Oscar Cerquand y Carlos Dalfaro. Femenino: Vicenta Díaz y Haidee Olmedo. Mixto: Nilcia Forte y Ramón Forte. New com: Ilda Gon, Carmen Quiñonez, Juan Rajoy, Raúl Caballero, Carlos Agüero, Orlando Coronel, Ana Meza, Isabael Zurlo y Sixto Gon. Sapo: Mixto. Elba Arrúa, Irene Aguilar y Amelia Valdez. Masculino: Tomás Dávalos, José Díaz y Hermenegildo Luna. Tejo: Femenino: Ruth González, Natividad Congregado. Masculino: Oscar Maimo y Miguel Moreyra. Mixto: Mauricia Buriñigo y Damasio Fleitas. Ajedrez: Juan Del Valle, Francisco Esquivel, Ramón Córdova, Raúl Alonso y Lidia Giménez. Danza: Petrona Giménez y Martín Britez. Pintura: Marta Galeano. Cuento: Bernabé Povetti. Delegado: Ramón Villanueva. Del Provincial participó gente de Clorinda, Laguna Naick Neck, Tacaaglé, Palo Santo, Los Matacos, Pirané, Riacho He Hé, El Colorado, Laguna Blanca, Herradura, Ingeniero Juárez, Las Lomitas y Formosa. Llegaron 160 adultos mayores.