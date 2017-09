Últimos boletos a Mardel para el básquet

El último capítulo dedicado al básquet en esta edición 2017 de los Juegos Evita fue para la categoría sub 15 donde los equipos de Formosa, en masculino, y de Pozo del Tigre, en femenino, se quedaron con los pasajes para la Final Nacional de Mar del Plata. En el estadio Centenario compitieron los varones a lo largo de dos jornadas, lo mismo que las mujeres aunque estas tuvieron como escenario de juego el Polideportivo del Colegio Nacional. Cada Provincial se desarrolló por completo en canchas separadas y así sobre el mediodía de ayer, al mismo tiempo, había dos finales. En una de ellas los chicos de Sarmiento, representantes de Formosa, se quedaron con el título de campeón completando así unos días de plena felicidad ya que muchos de estos chicos el domingo fueron campeones del Top 4 de la Federación Formoseña de Basquet. En la otra, en la definición de las mujeres, dos elencos del interior llegaron al juego decisivo y ahí festejó Pozo del Tigre aunque con mucha angustia porque Pirané tuvo grandes oportunidades en los segundos finales como para dar vuelta el score. En la rama femenina la jornada decisiva se había iniciado con las dos semifinales. Allí la chicas de Pirané, de la escuela Toritos, dejaron en el camino a Formosa, representado por Sarmiento, por 35 a 21. En el otro cruce Pozo del Tigre le ganaba a Laguna Blanca por 45 a 13 y era finalista. Así había final entre dos elencos del interior. Pirané asomaba con limitaciones ya que tenía a tres de sus chicas con molestias físicas que no tuvieron chances de estar en la cancha. De igual manera estuvieron a punto de quedarse con el título de campeonas. El partido fue muy parejo durante tres cuartos pero en el período final Pozo del Tigre sacó 8 puntos. Sin embargo las chicas de Toritos no se entregaron y se pusieron a un libre -28 a 27- pero no tuvieron puntería, fallando los cuatro tiros libres y así la victoria fue de Pozo del Tigre por 30 a 27. Las campeonas que irán a Mar del Plata de Pozo del Tigre son estas chicas: Damaris Valdez, Lara Alvarez, Noelia Barreto, Romina Cisnero, Verónica Berón, Luciana Quiroga, Ruth Palomo, María Belén Salom y Micaela Sajama. Por Pirané jugaron: Marina Martina, Loana Rojas, Jaqueline Martínez, Georgina Medina, Talia Ferreyra, Lucía Bareiro, Marlene Villalba, Giulisa Fernández y Victoria Velázquez. En masculino estuvo todo mucho más claro con diferencia muy marcada a favor de Formosa, representado por Sarmiento. Ya en semifinales, los capitalinos superaron a Laguna Blanca por 86 a 18 y en el otro cruce Pozo del Tigre dejaba en el camino a Belgrano venciéndolo por 46 a 38. La final la ganó Formosa sobre Pozo del Tigre por 63 a 21 con la autoridad y claridad que refleja el resultado. El equipo de Sarmiento dominio de principio a fin y así se quedó con el premio de representar a Formosa en Mar del Plata. Los campeones de Formosa –Sarmiento- fueron estos: Elián González, Sebastián Pino, Facundo Gómez, Mauro Figueredo, Adrián Bechardo, Iván Alucín, Alejo Ortiz, Facundo Benítez, Facundo Ortiz y Matías Bonnet. Los chicos de Pozo del Tigre: Ezequiel Tolaba, Alejandro Ibañez, Hugo Román, Lionel Uro, Fabricio Galván, Víctor Azana, Ramiro Montoya, Lucas Chaparro, Fernando Herrera y Emir Coria.