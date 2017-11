Primer día con medallas

En el primer día de competencias en los Juegos Evita adaptados que se están disputando en Resistencia, en esta ocasión los atletas que representan a la provincia cosecharon distintas medallas en todas las categorías. En total el medallero formoseño quedo conformado por la obtención de nueve medallas de oro, cuatro de plata y una de bronce. La competencia continuara en el día de hoy en horas de la tarde, donde el equipo formoseño participara en la categoría lanzamiento de bala e intentará aumentar el medallero. Los galardonados en esta primera jornada de competición fueron: Juan Contreras - Salto en largo Sub 16- ORO Carolina Maciel – 80 mts. Sub 14 – PLATA Angel Caballlero – Salto en Largo Sub 18 – ORO Mauricio Rambado – Lanzamiento de bala Sub 18 – PLATA Luz Milagros Sanchez – 150 mts Sub 14 – ORO Cecilia Pereira – Lanzamiento de bala Sub 16 – ORO Enzo Pinter – Lanzamiento de bala Sub 16 – BRONCE Maria Teresa Rodriguez – Lanzamiento de bala Sub 16 – ORO Milagros Vallejos – 80 mts. llanosSub 14 – ORO Carlos Coronel – 80 - metros – PLATA Cintia Torales – Lanzamiento de bala Sub 16 – ORO Juan Contreras – Salto en largo Sub 16 – ORO