Mansilla el primero en sacar boleto a Mardel

Arrancaron los Provinciales de los Juegos Evita 2018 y el que se llevó el primer festejo fue General Mansilla. Fueron los campeones del fútbol sub 14 masculino y así se ganaron la representación de Formosa para la instancia Nacional en Mar del Plata.

La competencia se desarrolló en dos días en las canchas del Centro Provincial de Educación Física Nº 1 y en la UNaF consagrando a General Mansilla como el campeón al vencer en la definición desde el punto del penal a Formosa –Escuela Galo Mareco-. La eficacia para patear desde los doce metros fue determinante para el campeón ya que también por esa vía había logrado avanzar en la semifinal luego de haber sido el ganador de la Zona D. El viernes se jugó la instancia de grupos en los dos escenarios con lo que quedaron definidos los cuatro semifinalistas. De esta manera la jornada del sábado se iniciaba con los mano a mano para ver quienes estaban en la final. Por un lado, en la cancha de la UNaF, Mansilla derrotaba a Clorinda en la definición desde el punto penal luego de igualar en un tanto. Fue 8 a 7 para Mansilla desde los doce metros y clasificación. En la cancha del CPEF Nº 1, Formosa, con el equipo de la Escuela de Galo Mareco, se quedaba con el otro boleto al superar a Palo Santo por 2 a 0. De esta manera Mansilla y Formosa fueron los protagonistas del encuentro por el título con el conjunto del interior poniendo el 1 a 0 apenas se inició. Con el correr de los minutos y con esa ventaja, fue cediendo la iniciativa, Formosa creció y ya en el segundo tiempo casi que se jugaba solo en campo de Mansilla. Así, a 10 minutos del final, llegó la igualdad justo cuando Mansilla había tenido una buena oportunidad en ataque. Vino la contra el 1 a 1 y ya no hubo diferencias. En la ejecución de los penales hubo un solo remate que pegó en el travesaño y picó sobre la línea para desnivelar. Lo falló Formosa. Mansilla anotó los cinco y así ganó el boleto a Mar del Plata por 5 a 3. En el cierre de la jornada se realizó la premiación con los doce equipos recibiendo sus diplomas de participación. Luego vinieron las medallas al elenco que terminó tercero, que fue Clorinda por haber perdido por menos margen en semifinales; más adelante las preseas para Formosa por ser segundo; y el cierre para coronar a Mansilla con el primer premio, ceremonia que contó con la entrega de parte de Mario Romay, Subsecretario de Deportes y Recreación Comunitaria. Los protagonistas de esta primera gran final Provincial de los Juegos Evita 2018 fueron estos: Formosa: Nicolás Martínez, Rodrigo Grael, Gonzalo Aguirre, Ezequiel Almirón, Maximiliano Espínola, Rodolfo Florenciano, Mariano Ayala, Nelson Suarez, Lucas González, Facundo Paez, Fabricio Sena, Oscar Ayala, Raúl Santander y Juan Hermosilla. General Mansilla: Rodrigo Toñanez, Nahuel García, Ramón López, Hernán Cárdenas, Ramiro Rodríguez, Walter Mencia, Juan Medina, Ezequiel Alegre, Iván Cabañas, Roque Valdez, Alan Retamozo, Fabricio Telles, Benjamín Del Valle, Lucas Almeida, Matías Espínola y Ariel Piedrabuena. Para la segunda semana de los Evita, versión 2018, entre el martes y miércoles se harán las competencias de taekwondo, lucha, karate, también se inicia el vóley con la sub 15 masculino y femenino libre y entre viernes y sábado, todo en la capital, vendrá el fútbol 7 femenino sub 16 y sub 14.