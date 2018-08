Mas finales Provinciales en los Evita

Los Juegos Evita ya recorren las Finales Provinciales en Formosa que se iniciaron la semana pasada con el fútbol sub 14 masculino. Ahora es momento para el taekwondo, lucha y karate por un lado; y también el vóley sub 15. En cuanto a la competencia de taekwondo, lucha y karate se realiza mañana martes en el Complejo Juan Pablo II de 8 a 12 y de 14 a 18.30. Es sub 14 para taekwondo y lucha; y sub 15 para karate. También hay voley sub 15 femenino y masculino desde mañana martes por la mañana en el Polideportivo Cincuentenario. Para la segunda mitad de la semana viene el Fútbol 7 femenino. Los partidos se cumplen desde el viernes y hasta el sábado. La categoría sub 14 juega en la UNaF y la sub 16 en 8 de Diciembre. Volviendo al vóley sub 15 en femenino tiene a los participantes separados en cuatro zonas. En la A están Palo Santo, Clorinda e Ingeniero Juárez. En la B quedaron Fontana, Güemes y Río Muerto. En la C, Formosa, El Chorro y Gran Guardia. En la D hay dos: Laishí y Los Chiriguanos. El fixture que se desarrolla mañana martes es el siguiente: 8.30, Palo Santo-Clorinda; 9.30, Fontana-Güemes; 10.30, Formosa-El Chorro; 11.30, Laishí-Chiriguanos; 14, Palo Santo-Juárez; 15, Fontana -Río Muerto; 16, Formosa-Gran Guardia; 17, Laishí-Chiriguanos; 18, Clorinda-Ingeniero Juárez; 19, Güemes-Río Muerto; y 20, El Chorro-Gran Guardia. En masculino son cuatro también las zonas: A, Ingeniero Juárez, Gran Guardia y Buena Vista. B, Los Chiriguanos, Mansilla y Formosa. C, Las Lomitas, Güemes y Posta Cambio Zalazar. D, Palo Santo y Riacho He Hé. El fixture para mañana martes, de toda la fase clasificatoria, es el siguiente: 8.30, Juárez-Gran Guardia; 9.30, Chiriguanos-Mansilla; 10.30, Las Lomitas-Güemes; 11.30, Palo Santo-Riacho He Hé; 14, Juárez-Buena Vista; 15, Chiriguanos-Formosa; 16, Lomitas-Posta Zalazar; 17, Palo Santo-Riacho He Hé; 18, Gran Guardia-Buena Vista; 19, Mansilla-Formosa; y 20, Güemes-Zalazar. Las semifinales se juegan el miércoles siempre en el Cincuentenario de manera simultánea. A las 8.30 las dos primeras –masculino y femenino- y a las 9.30 las segundas. Para las 10.30 las dos finales.