El voley Sub 15 con clasificados

Los Juegos Evita ingresaron en su segunda semana de Finales Provinciales donde está en disputa el premio mayor de clasificar a la instancia Nacional de Mar del Plata. El vóley libres sub 15 definió a los ganadores con las chicas de Misión Lashí y los varones de Palo Santo al frente de las posiciones.

En la última jornada que se cumplió en la mañana de hoy miércoles en el Cincuentenario, quedó lugar para las semifinales y finales luego de toda la instancia de grupos que se realizó el viernes. En femenino la competencia tuvo variantes en cuanto a lo que habían dejado los resultados deportivos, incluso en fase clasificatoria. Es que hubo elencos que no se ajustaron a las exigencias reglamentarias y de esa manera no pudieron avanzar. Uno de ellos fue Formosa, con el equipo de San Martín, lo que le impidió acceder a las semifinales. El otro fue Palo Santo que afrontó su partido justamente de semifinales, lo ganó sobre Ibarreta -2 a 0 con parciales de 25 a 10 y 25-13- pero luego se observaron irregularidades reglamentarias y el que avanzó a la final fue Ibarreta. Por la otra llave el que se metió en el juego decisivo fue Misión Laishí que venció a El Chorro por 2 a 0 con parciales de 25-11 y 26-24. Así la final, fue entre Laishí con Ibarreta con triunfo para Laishí por 2 a 0 con parciales de 25-18 y 25-15. El equipo campeón de Laishí, que irá a Mar del Plata, tuvo estas jugadoras: Celeste Ebel, Emilia Vargas, Yamila Maidana, Lourdes Ojeda, Yanela Avalos, Denisse Rodas, Bárbara Rodas y Morena Villalva. En masculino todo se resolvió en la cancha. En una de las semifinales Gran Guardia le ganó por 2 a 0 Mansilla con parciales de 25-11 y 25-23. En la otra, Palo Santo a General Güemes por 2 a 1. El primer set fue para Güemes por 25-22, lo empató Palo Santo ganando el segundo por 25-17 y el tie break fue de Palo Santo por 15-11. La final tenía a Palo Santo y Gran Guardia con victoria para los primeros por 2 a 0 con mucha autoridad. Fue con parciales de 25-15 y 25-12. Los campeones de Palo Santo fueron: Roger Traghetty, Dardo Paulina, Oscar Valenzuela, Gabriel Alvares, Samuel Acosta, Fabricio Acosta, Mauricio Acosta y Manuel González.