Hay boleto en Fútbol Femenino Sub 14

La categoría sub 14 del Fútbol 7 femenino también resolvió su Provincial de los Juegos Evita. El campeón fue Tatané al superar en la final a Laguna Yema.

La competencia en sub 14 se realizó en simultáneo con la sub 16 pero utilizando los campos de juego del Centro Provincial de Educación Física Nº 1. Fueron 12 equipos los que participaron afrontando la fase de grupos en cuatro zonas desde donde surgieron los semifinalistas. Así se acomodaron: Zona A: Formosa, San Hilario y Tacaaglé. Zona B: Clorinda, Estanislao del Campo y Tatané. Zona C: Río Muerto, Laguna Yema y General Güemes. Zona D: Ingeniero Juárez, El Chorro y Villafañe. En las semifinales, Laguna Yema ganó su lugar en el encuentro definitorio al superar a Misión Tacaaglé por 3 a 0. En la otra llave, Tatané venció a Villafañe por 1 a 0. El encuentro final quedó en manos de Tatané por u 2 a 0 ante Laguna Yema. El elenco campeón de Tatané, que representará a la provincia en Mar del Plata, lo formaron Soraya Sosa, Natalia Ramírez, Rocío Figueredo, Nicol Dentella, Emilse Silveira, Sonia González, Mariana Rivero, Ada Campuzano, Guadalupe Vázquez y Jade Abalos. Laguna Yema fue segundo con estas jugadoras: Lucrecia Gallardo, Ludmila Ruiz, Juana Carrazán, Andrea Carrazán, Daniela Barrios, Yennifer González, Lilian Lescano, Tamara Ardiles y Paula Gómez.